Un nuovo video rivela l'enorme canyon marziano

La missione Mars Express dell'Agenzia spaziale europea ha pubblicato nuovi filmati che mostrano un enorme sistema di valli su Marte noto come Noctis Labyrinthus. Questo sistema di valli si estende per una lunghezza di circa 745 miglia ed è situato tra la famosa Valles Marineris e un grande sistema vulcanico nella regione di Tharsis.

Il video offre una splendida vista aerea di Noctis Labyrinthus, catturando le dimensioni impressionanti e gli intricati dettagli di questo paesaggio marziano. Secondo l’Agenzia spaziale europea (ESA), gli altipiani più alti osservati nel video rappresentano il livello superficiale originale prima che parti della superficie venissero erose. I pendii e il fondovalle sono ricoperti dai segni di gigantesche frane, mentre su altri pendii si possono vedere campi di dune creati dai venti marziani.

Mars Express, dotato di una telecamera stereo ad alta risoluzione, opera su Marte dal 2003. Le riprese video sono particolarmente significative dal punto di vista scientifico per la presenza di regioni ribassate della crosta chiamate graben. Queste depressioni sulla superficie marziana indicano il passato vulcanico del pianeta. L'intenso vulcanismo nella regione di Tharsis ha causato il sollevamento e l'allungamento della crosta marziana, con conseguente assottigliamento, fagliatura e cedimento.

La missione Mars Express, insieme ad altri veicoli spaziali di varie nazioni, continua a orbitare attorno al Pianeta Rosso per monitorare il suo clima e raccogliere dati che potrebbero far luce sulla sua complessa storia. Gli scienziati ritengono che Marte un tempo avesse un’atmosfera molto più densa, che permetteva all’acqua di scorrere sulla sua superficie. Tuttavia, l’attuale atmosfera sottile e gli alti livelli di radiazioni pongono sfide per la sopravvivenza degli organismi sulla superficie del pianeta, a meno che non esistano nel sottosuolo.

Oltre alle missioni orbitali, i rover di superficie come Curiosity e Perseverance della NASA stanno esplorando attivamente da vicino il paesaggio marziano, fornendo immagini dettagliate e preziose informazioni sulle caratteristiche geologiche del Pianeta Rosso.

(Fonte: Agenzia spaziale europea)

Definizioni:

– Noctis Labyrinthus: un enorme sistema di valli su Marte situato tra Valles Marineris e un sistema vulcanico nella regione di Tharsis.

– Graben: regioni ribassate della crosta che indicano l’attività vulcanica passata su Marte.

Credito immagine: ESA/DLR/FU Berlino e NASA/JPL-Caltech/MSSS, CC BY-SA 3.0 IGO