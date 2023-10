Decodificare il mistero dei superbolt: i fulmini più potenti della Terra

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel comprendere la presenza dei superbolt, i fulmini più potenti della Terra. Sebbene i superbolt costituiscano meno dell’1% di tutti i fulmini, il loro impatto è significativo. Con una tensione 1,000 volte più forte della media dei fulmini, i superbolt hanno il potenziale di causare ingenti danni alle infrastrutture e alle navi.

Un recente studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Atmospheres rivela che i superbolt hanno maggiori probabilità di colpire quando la zona di carica elettrica di una nube temporalesca è più vicina alla superficie della terra o dell’oceano. Questo fenomeno crea “punti caldi” per i superbolt, in particolare sopra gli oceani e le alte montagne.

L’autore principale Avichay Efraim, fisico dell’Università Ebraica di Gerusalemme, descrive i superbolt come un “fenomeno magnifico”. Precedenti ricerche hanno identificato gruppi di superbolt sull’Oceano Atlantico nord-orientale, sul Mar Mediterraneo e sull’Altiplano in Perù e Bolivia. Tuttavia, i fattori che hanno contribuito alla loro formazione e distribuzione sono rimasti finora sconosciuti.

Per scoprire i segreti dei superbolt, Efraim e il suo team hanno analizzato i dati sui fulmini ed estratto le proprietà chiave dall’ambiente della tempesta. I fattori considerati includevano l’altezza della superficie terrestre e dell’acqua, l’altezza della zona di tariffazione, le temperature della parte superiore e inferiore delle nuvole e le concentrazioni di aerosol. I ricercatori hanno scoperto che gli aerosol, che in precedenza si pensava avessero un impatto sulla resistenza dei superbolt, non hanno avuto un effetto significativo. Invece, hanno scoperto che una distanza più breve tra la zona di carica e la superficie portava a fulmini più energici.

Le regioni che sperimentano il maggior numero di superbolt condividono una caratteristica comune: una stretta vicinanza tra le zone e le superfici soggette a carica di fulmini. Questa correlazione era evidente nell’Oceano Atlantico nordorientale, nel Mar Mediterraneo e nell’Altiplano. I risultati rivoluzionari forniscono preziose informazioni sulla formazione dei superbolt e aprono la strada alla ricerca futura per comprenderne e prevederne la presenza.

Nel complesso, questo studio fa luce sull’intrigante fenomeno dei superbolt e sottolinea l’importanza della ricerca sui fulmini. Con una migliore conoscenza di come e dove si formano i superbolt, gli scienziati possono lavorare verso misure di protezione contro i fulmini migliorate e strategie di mitigazione per le aree soggette a questi potenti fulmini.

