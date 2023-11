Lo strumento EMIT della NASA identifica oltre 750 fonti di emissioni di gas serra

Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), le emissioni di gas serra continuano ad aumentare, senza alcun segno di rallentamento. Per monitorare e misurare queste crescenti concentrazioni di gas provenienti dallo spazio, la NASA ha riproposto il suo spettrometro per immagini, l’Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), come rilevatore di gas serra.

Lanciato originariamente nel luglio 2022 per mappare i minerali nelle regioni aride, EMIT ha dimostrato la sua capacità di rilevare le emissioni di metano dallo spazio. Nel giro di soli tre mesi dal suo lancio, lo spettrometro per immagini ha identificato oltre 50 “superemettitori” di metano nell’Asia centrale, nel Medio Oriente e negli Stati Uniti sudoccidentali. Questi superemettitori si trovano comunemente in settori quali i combustibili fossili, la gestione dei rifiuti e l’agricoltura.

Un recente studio pubblicato su Science Advances rivela che dall’agosto 2022 l’EMIT ha identificato oltre 750 fonti di emissioni, comprese quelle più piccole situate in aree remote. L'autore principale Andrew Thorpe ha espresso sorpresa per le capacità dell'EMIT, affermando che lo strumento ha superato le aspettative iniziali.

I dati raccolti da EMIT sono essenziali per identificare e affrontare le fonti di emissioni di metano, come discariche, siti agricoli e impianti di petrolio e gas. La Nasa sottolinea che il monitoraggio delle emissioni di metano causate dall’uomo è fondamentale per mitigare il cambiamento climatico, poiché il metano ha un potenziale di intrappolamento del calore maggiore rispetto all’anidride carbonica.

Sulla base dei primi 30 giorni di rilevamento dei gas serra, EMIT ha dimostrato la sua efficacia nell'identificare fino all'85% dei pennacchi di metano tipicamente osservati durante le campagne aeree. Operando dalla Stazione Spaziale Internazionale ad un'altitudine di circa 250 miglia (400 chilometri), EMIT copre vaste aree della Terra, in particolare le regioni aride tra 51.6 gradi di latitudine nord e sud.

Nel settembre 2022, l’EMIT ha persino rilevato un gruppo di fonti di emissioni in una regione raramente studiata dell’Uzbekistan meridionale, evidenziando la sua capacità di scoprire emissioni in aree precedentemente inesplorate. Lo strumento ha identificato 12 pennacchi di metano in questa regione, per un totale di circa 49,734 libbre (22,559 chilogrammi) all'ora.

Riproponendo tecnologie come EMIT, scienziati e ricercatori sperano di affrontare i crescenti livelli di gas serra nella nostra atmosfera, mitigando i potenziali impatti catastrofici del cambiamento climatico.

