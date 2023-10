Corsa allo spazio India-Cina: l’India emerge come contendente nel mercato del lancio satellitare

Il recente successo della missione lunare dell'India, l'atterraggio morbido vicino al polo sud della Luna da parte del lander Vikram e del rover Pragyan, ha innescato una nuova corsa allo spazio tra India e Cina. L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha rivitalizzato il suo programma spaziale, posizionandosi come un forte contendente nel mercato globale del lancio di satelliti.

La domanda di Internet ad alta velocità proveniente dai satelliti ha portato all’emergere di società satellitari private come principali generatori di entrate nel settore spaziale. SpaceX, di proprietà di Elon Musk, è un attore di spicco in questo campo, insieme alle agenzie statali in Russia e Cina. Tuttavia, a causa delle tensioni geopolitiche e delle controversie commerciali, i clienti sono alla ricerca di opzioni alternative.

L’India è diventata una scelta sicura per i lanci satellitari privati, soprattutto per gli operatori dell’emisfero occidentale che diffidano dei razzi cinesi. Il settore spaziale indiano ha guadagnato credibilità e fiducia con la sua missione lunare di successo, stabilendo la sua impronta in territori inesplorati. Questo risultato ha ampliato l'influenza dell'ISRO oltre l'economia indiana, attirando riconoscimenti internazionali.

Oltre ai recenti risultati, l’India si sta preparando per la sua prima missione di volo spaziale umano, Gaganyaan, prevista per il 2024. Questo ambizioso progetto ha generato ottimismo ed entusiasmo, rafforzando ulteriormente la posizione dell’India nella corsa allo spazio globale. L'ISRO sta anche lavorando alla missione Aditya L-1, che mira a studiare il Sole e che raggiungerà la sua destinazione nel gennaio 2022.

La crescente importanza dell'India nel mercato del lancio satellitare è supportata da diversi fattori. In primo luogo, le preoccupazioni sul trasferimento di tecnologia alla Cina hanno dissuaso gli operatori satellitari occidentali dallo scegliere i razzi cinesi. In secondo luogo, le società spaziali private indiane stanno fiorendo, mentre iSpace cinese si trova ad affrontare le sfide dell’era post-Covid.

Inoltre, l’allineamento strategico dell’India con gli Stati Uniti nella regione dell’Indo-Pacifico ha rafforzato la sua posizione di partner affidabile per i lanci satellitari. I lanci del Paese sono più convenienti rispetto a SpaceX, Russia e Cina. Anche la campagna “Make in India” del Primo Ministro Narendra Modi ha dato priorità allo sviluppo del settore spaziale, posizionando l'India come un hub per l'innovazione tecnologica.

Con le recenti riforme che consentono alle aziende del settore privato l'accesso alle strutture dell'ISRO, si prevede che i servizi di lancio satellitare dell'India raggiungeranno un valore di 1 miliardo di dollari entro il 2025. I veicoli di lancio di grande capacità ed economici del paese lo hanno posizionato come un forte contendente nel mercato globale. mercato del lancio satellitare. Con l’intensificarsi della corsa allo spazio, l’India è pronta a diventare un attore significativo nel settore, attirando clienti alla ricerca di lanci satellitari affidabili e convenienti.

