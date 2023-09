Gioco delle balene: il comportamento affascinante di Kelping

Le balene sono note per la loro maestosa presenza nell'oceano aperto, ma sapevi che si comportano anche in modo giocoso con le alghe? Questo comportamento, noto come kelping, è stato osservato in varie specie di balene come le balene grigie, le balene franche australi e settentrionali e le megattere.

Sebbene la letteratura scientifica su questo argomento sia limitata, ci sono numerosi post sui social media e notizie che documentano il gioco delle balene con le alghe. I ricercatori hanno descritto queste interazioni come un comportamento giocoso, con le balene che utilizzano le alghe per vari scopi. Possono usarlo per grattarsi un prurito, spazzare via i cirripedi o scacciare via parassiti come i pidocchi delle balene, che possono irritare la loro pelle.

Gli avvistamenti di alghe tendono a verificarsi nelle regioni in cui le alghe abbondano. Le megattere, in particolare, vengono comunemente osservate mentre assumono questo comportamento mentre migrano. Queste balene spesso migrano più vicino alla riva e si impegnano in attività più a livello della superficie, rendendole più visibili ai bagnanti e alle barche per l'osservazione delle balene.

Grazie ai progressi nella tecnologia dei droni, i ricercatori hanno ora un nuovo strumento per studiare e osservare il comportamento delle alghe. I video dei droni hanno catturato le megattere mentre cercavano attivamente le alghe, con interazioni che duravano fino a un'ora. Durante il kelping, le balene sollevano le alghe e le tengono in equilibrio sul rostro, o sulla parte superiore piatta. Possono anche impegnarsi in comportamenti cooperativi con altre balene, come rotolare, sollevare e tenere in equilibrio le alghe insieme.

I ricercatori hanno classificato le alghe come comportamento di gioco in base a tre criteri. Innanzitutto è volontario e divertente per le balene. In secondo luogo, è diverso dai comportamenti più gravi e può essere esagerato o incompleto. Infine, le balene non sembrano stressate o affamate, il che indica una buona salute.

Potrebbe esserci di più nel kelping oltre alla semplice giocosità. È stato scoperto che alcune specie di alghe riducono la crescita batterica, il che potrebbe avvantaggiare le balene riducendo la presenza di virus e batteri sulla loro pelle. Inoltre, spingere le alghe può aiutare le balene a rimuovere gli ospiti indesiderati, come cirripedi e pidocchi di mare.

Man mano che la tecnologia migliora e sempre più persone documentano il comportamento della fauna selvatica, è probabile che vedremo più casi di alghe nei prossimi anni. Questo comportamento ci ricorda i misteri che esistono ancora anche in specie di balene ben studiate come la megattera. La natura giocosa e curiosa di queste creature continua ad affascinarci e sorprenderci.

Fonte:

– Articolo originale di Olaf Meynecke, The Conversation.