Esperimenti su insetti fossilizzati fanno luce sui veri colori

Un team di ricercatori dell’Università di Nanchino, dell’Accademia cinese delle scienze e dell’University College di Cork ha sviluppato una tecnica che potrebbe consentire la stima della colorazione in alcuni insetti fossilizzati. Studi precedenti hanno dimostrato che è difficile determinare la vera colorazione degli insetti fossilizzati, escludendo quelli conservati nell’ambra. Questi fossili sono tipicamente monocromatici e presentano motivi unici nei toni del grigio. Nel loro recente studio pubblicato negli Atti della Royal Society B, il team descrive il proprio approccio e i risultati.

Per stimare i modelli di colore, i ricercatori hanno confrontato insetti moderni simili nell’aspetto ai campioni fossilizzati che avevano ottenuto in precedenza. Questi insetti moderni sono stati avvolti in un foglio di alluminio e sottoposti a fossilizzazione simulata mediante cottura a temperature comprese tra 200° e 500° C. Il team ha poi esaminato i campioni utilizzando un microscopio elettronico a scansione e li ha confrontati con i campioni fossilizzati.

I loro risultati hanno rivelato che le macchie più scure sui campioni cotti corrispondevano ad aree dell’esoscheletro ricche di melanina, un pigmento scuro. Queste macchie più scure erano più resistenti al calore, suggerendo che fossero anche più resistenti al degrado. Ciò indica che le aree più scure sugli insetti fossilizzati rappresentano probabilmente parti di antiche creature che avevano anche un contenuto di melanina più elevato. Pertanto, queste aree più scure potrebbero fornire indizi per stimare la colorazione dei fossili.

Il team ha anche osservato che il riscaldamento degli insetti causava una fase intermedia in cui diventavano completamente neri prima di passare a modelli diversi. Ciò suggerisce che esperimenti come il loro potrebbero facilitare nuove ricerche sulla stima della colorazione degli insetti fossilizzati.

In conclusione, questo studio dimostra una nuova tecnica per stimare i modelli di colore negli insetti fossilizzati. Confrontando insetti moderni sottoposti a fossilizzazione simulata con campioni fossilizzati, i ricercatori hanno identificato aree più scure che probabilmente corrispondevano a parti delle antiche creature con un contenuto di melanina più elevato. Questa tecnica apre nuove strade per lo studio della colorazione negli insetti fossilizzati.

Fonte: Atti della Royal Society B: Scienze biologiche, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333