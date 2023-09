Imaging quantistico resiliente: rimozione del rumore dalle immagini quantistiche

By

I ricercatori hanno sviluppato un nuovo metodo per l’imaging quantistico in grado di rimuovere il rumore dalle immagini e generare rappresentazioni di oggetti di alta qualità. La tecnica, nota come distillazione dell’imaging quantistico, utilizza coppie di fotoni per raccogliere informazioni su un oggetto senza rilevare la luce che interagisce con esso.

L’imaging quantistico è un campo emergente che offre numerosi vantaggi rispetto ai protocolli di imaging classici. Utilizzando fotoni di sondaggio non rilevati, i ricercatori hanno dimostrato la capacità di ottenere immagini a super risoluzione in scenari a basso flusso di fotoni. Inoltre, l’interferenza quantistica e l’entanglement possono essere utilizzati per sviluppare protocolli resistenti al rumore.

In questo studio, il team di ricercatori ha introdotto un metodo di distillazione con imaging quantistico che rileva specificamente singoli fotoni. Modulando il segnale di interesse attraverso l'interferometria, sono stati in grado di generare immagini di oggetti di alta qualità anche in presenza di livelli di rumore estremi.

Il metodo, noto come imaging quantistico con luce non rilevata (QIUL), utilizza un approccio di imaging interferometrico ad ampio campo a due fotoni. Un fotone illumina l'oggetto, mentre il fotone partner viene rilevato dalla fotocamera. Il fotone illuminante rimane inosservato, fornendo un modo unico per sondare i campioni.

Per studiare la resilienza dello schema di imaging quantistico, i ricercatori hanno introdotto una fonte di rumore. Sorprendentemente, il metodo ha mostrato prestazioni eccellenti anche se sottoposto a intensità di rumore fino a 250 volte l’intensità del segnale quantistico.

Questa ricerca innovativa apre nuove possibilità nel campo dell’imaging quantistico. Utilizzando la distillazione dell'imaging quantistico, gli scienziati possono acquisire immagini di oggetti di alta qualità anche in presenza di livelli di rumore significativi. Questo progresso ha il potenziale per rivoluzionare vari campi, come la medicina, l’astronomia e la microscopia.

