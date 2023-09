Biologia e medicina sperimentale verranno trasferite a Gold Open Access Publisher Frontiers nel 2024

By

Experimental Biology and Medicine (EBM), la rinomata rivista della Society of Experimental Biology and Medicine (SEBM), verrà trasferita all'editore Gold ad accesso aperto Frontiers nel gennaio 2024. Questa mossa mira a supportare meglio la comunità di ricerca globale offrendo libero accesso alle sue pubblicazioni.

Sotto la guida del redattore capo Dr. Steven R. Goodman, EBM ha subito trasformazioni significative per diventare un leader globale nel settore. La visione del dottor Goodman era quella di espandere la portata e la copertura della rivista aggiungendo nuove categorie e trasformando la composizione del comitato editoriale. Di conseguenza, l’EBM ora copre 22 categorie, che comprendono varie fasi della ricerca biomedica.

L'EBM si concentra sulla pubblicazione di ricerche biomediche rilevanti per la pratica medica. Le sue categorie includono Anatomia/Patologia, Intelligenza artificiale/Applicazioni di apprendimento automatico alla ricerca biomedica, Biochimica e biologia molecolare, Bioimaging e molte altre. Con la sua ampia portata ed espansione globale, EBM ha uffici e redattori globali in cinque continenti, con piani di espansione ulteriore.

La partnership tra EBM e Frontiers mira a promuovere l'impegno per la pubblicazione ad accesso aperto nel campo della biologia sperimentale. Il dottor Steven Goodman ha espresso il suo entusiasmo per questa collaborazione, affermando che il passaggio a un modello ad accesso completamente aperto migliorerà il supporto dell'EBM ai ricercatori di tutto il mondo.

Frontiers, classificato come il 6° più grande editore di ricerca e il 3° più citato, è noto per pubblicare scoperte rivoluzionarie da parte dei massimi esperti nei loro campi. Con la missione di accelerare la scoperta scientifica, Frontiers adotta un approccio incentrato sul ricercatore e sfrutta la tecnologia e l’intelligenza artificiale per sostenere rigorosi standard di qualità.

Con la transizione dell'EBM a Frontiers, i ricercatori potranno iniziare a inviare manoscritti tramite il portale Frontiers a partire dal 4 ottobre 2023. Questa mossa è in linea con il crescente impegno volto a rendere la scienza aperta e accessibile a tutti.

Per ulteriori informazioni su Frontiers, visitare il loro sito Web [fonte: frontiersin.org]. Per conoscere i vantaggi dell'adesione alla SEBM o per contattare la redazione di EBM, visitare [fonte: sebm.org].

Fonte:

– Biologia e Medicina Sperimentale (EBM)

– Società di Biologia e Medicina Sperimentale (SEBM)

– Frontiere