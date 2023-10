Emozionante passeggiata spaziale di manutenzione pianificata per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS)

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si sta preparando per un'altra passeggiata spaziale di manutenzione a novembre per mantenere la stazione in condizioni ottimali. Questa prossima passeggiata spaziale, conosciuta come US Spacewalk 89, sarà la prima per gli astronauti della NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli.

O'Hara e Moghbeli usciranno dalla camera di equilibrio Quest della stazione per rimuovere una scatola elettronica chiamata Radio Frequency Group, che fa parte di un sistema di antenne per comunicazioni. Sostituiranno anche un gruppo di cuscinetti a rotelle sul giunto rotante solare alfa di porta della stazione, che consente ai pannelli solari di inseguire il Sole.

La passeggiata spaziale era inizialmente prevista per il 30 ottobre, ma è stata riprogrammata per il 1° novembre. Questa modifica consentirà all'equipaggio della ISS e al team di controllo di volo di avere più tempo per prepararsi in modo efficace alla passeggiata spaziale.

FAQ

1. Qual è lo scopo di una passeggiata spaziale di manutenzione?

Viene condotta una passeggiata spaziale di manutenzione per eseguire riparazioni, ispezioni e installazioni all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale. Garantisce che i sistemi e i componenti della stazione rimangano in condizioni ottimali per il funzionamento continuo.

2. Chi parteciperà alla prossima passeggiata spaziale?

Gli astronauti della NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli saranno gli astronauti che condurranno la passeggiata spaziale di manutenzione. Questa sarà la loro prima esperienza di passeggiata nello spazio.

3. Quali compiti verranno svolti durante la passeggiata spaziale?

Gli astronauti rimuoveranno una scatola elettronica chiamata Radio Frequency Group e sostituiranno un gruppo di cuscinetti a rotelle sul giunto rotante solare alfa della stazione. Questi compiti sono essenziali per il corretto funzionamento del sistema di comunicazione della stazione e dei pannelli solari.

4. Perché la passeggiata spaziale è stata riprogrammata?

La passeggiata spaziale è stata riprogrammata per concedere all'equipaggio della ISS e al team di controllo di volo più tempo per prepararsi adeguatamente alla passeggiata spaziale e garantirne il successo.

5. Quanto durerà la passeggiata spaziale?

La durata della passeggiata spaziale non è menzionata nell'articolo. La durata di una passeggiata spaziale può variare, ma in genere può durare da diverse ore a più di otto ore.

Fonti: [Space.com](https://www.space.com/)