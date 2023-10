Prime prove di nubi di quarzo trovate sull'esopianeta WASP-17 b

By

I ricercatori che utilizzano il telescopio spaziale James Webb della NASA hanno fatto un'entusiasmante scoperta sull'esopianeta WASP-17 b, situato a 1,300 anni luce dalla Terra. Hanno rilevato prove di cristalli di rocca o quarzo nelle nuvole ad alta quota di questo caldo esopianeta Giove. Ciò segna la prima volta che un minerale del genere, comunemente presente sulla Terra, è stato osservato su un pianeta extrasolare.

I silicati, minerali ricchi di silicio e ossigeno, sono abbondanti sulla Terra e sulla Luna, così come in altri oggetti rocciosi del nostro sistema solare. Silicati ricchi di magnesio sono stati trovati nei meteoriti, negli asteroidi e persino nelle atmosfere degli esopianeti e delle nane brune. Tuttavia, in precedenza si sapeva che il SiO2 cristallino o il quarzo esistevano solo sulla Terra.

“Eravamo entusiasti! Sapevamo da precedenti osservazioni che dovevano esserci degli aerosol, minuscole particelle che compongono le nuvole o la foschia, nell'atmosfera di WASP-17 b, ma non ci aspettavamo che fossero fatti di quarzo", ha affermato il dott. David Grant, ricercatore. ricercatore presso l'Università di Bristol e primo autore dello studio.

WASP-17 b è un grande esopianeta con un volume più di sette volte quello di Giove. La sua massa è meno della metà di quella di Giove, rendendolo uno degli esopianeti più grossi conosciuti. Il suo breve periodo orbitale di soli 3.7 giorni terrestri lo rende un candidato ideale per la spettroscopia di trasmissione, una tecnica utilizzata per studiare gli effetti di filtraggio e diffusione dell'atmosfera di un pianeta sulla luce stellare.

Il telescopio spaziale James Webb ha osservato il sistema WASP-17 per quasi 10 ore, raccogliendo più di 1,275 misurazioni di luminosità. Analizzando la quantità di ciascuna lunghezza d'onda bloccata dall'atmosfera del pianeta, i ricercatori hanno scoperto un inaspettato “rigonfiamento” a 8.6 micron, che indica la presenza di quarzo nelle nuvole.

A differenza delle particelle minerali trovate nelle nuvole terrestri, i cristalli di quarzo nelle nuvole di WASP-17 b non vengono spazzati via da una superficie rocciosa. In realtà hanno origine nell'atmosfera stessa del pianeta. Questi cristalli hanno un diametro di circa 10 nanometri, simili nella forma ai prismi esagonali tipici della Terra ma su scala molto più piccola.

Il calore estremo di WASP-17 b, circa 1,500 gradi Celsius (2,700 ° F), e la bassa pressione nella sua atmosfera consentono la formazione di cristalli solidi direttamente dal gas, senza passare attraverso una fase liquida. Ciò contrasta con la Terra, dove temperature più basse e pressione più elevata consentono al vapore acqueo di trasformarsi direttamente in cristalli di ghiaccio. La presenza di nubi di quarzo sull’esopianeta offre informazioni sui diversi materiali e sulle condizioni ambientali che modellano il pianeta.

Comprendere la composizione delle nuvole è vitale per comprendere il pianeta nel suo insieme. WASP-17 b è bloccato in base alle maree con un emisfero costantemente rivolto verso la sua stella ospite, risultando in un lato diurno caldo e un lato notturno più fresco. La differenza di temperatura tra questi due lati spinge forti venti che trasportano i cristalli di quarzo dal lato notturno, dove si formano, al lato più caldo del giorno, dove vengono vaporizzati.

Questa scoperta rivoluzionaria è stata pubblicata su The Astrophysical Journal Letters nel 2023. Materiale aggiuntivo e interviste per questo studio sono stati forniti da Laura Betz e Christine Pulliam per la NASA.

