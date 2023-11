Nuove intuizioni sulla formazione della materia contenente carbonio su Marte

By

Un recente studio condotto dall'ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) ha fatto luce sulla peculiare formazione di monossido di carbonio nell'atmosfera di Marte. I risultati forniscono una comprensione più chiara di come si formano i composti a base di carbonio, o materia organica, sul Pianeta Rosso. Questa scoperta aiuta anche a spiegare una sconcertante rivelazione fatta dal rover Curiosity della NASA l'anno scorso.

Precedenti osservazioni del TGO hanno dimostrato che la luce solare svolge un ruolo cruciale nella scissione dell'anidride carbonica nell'atmosfera di Marte, con conseguente creazione di monossido di carbonio. È interessante notare che il monossido di carbonio formato contiene una quantità di carbonio pesante significativamente inferiore a quella prevista.

Questa scoperta è in linea con la teoria secondo cui la presenza di composti a base di carbonio su Marte è il risultato di complessi processi chimici influenzati dalla luce solare, piuttosto che essere indicativi della vita sul pianeta. Ciò indica che la formazione di materia organica su Marte non è attribuita esclusivamente all’attività biologica.

Comprendere la creazione di materiale contenente carbonio su Marte è stata un'impresa impegnativa. Misurando il rapporto tra i diversi isotopi del carbonio, in particolare il carbonio-12 e il carbonio-13, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sugli ambienti passati e presenti del pianeta. Vari fattori come la fotodissociazione, i meccanismi di fuga atmosferica e le interazioni biologiche contribuiscono alle fluttuazioni di questi rapporti isotopici.

Shohei Aoki, autore principale di un nuovo articolo pubblicato sul Planetary Science Journal e affiliato all’Università di Tokyo e al Royal Belgian Institute for Space Aeronomy, sottolinea l’importanza di misurare il rapporto isotopico del carbonio nel monossido di carbonio. Questo approccio consente ai ricercatori di svelare l'origine della materia organica su Marte e di approfondire la storia dell'abitabilità del pianeta.

Impiegando metodologie simili utilizzate per mappare i rapporti di idrogeno nel vapore acqueo atmosferico di Marte, il TGO ha aperto la strada a una comprensione più profonda dell'evoluzione e della cronologia di Marte. L'eccezionale sensibilità e le capacità avanzate del TGO hanno permesso agli scienziati di analizzare gli isotopi di carbonio nel monossido di carbonio, fornendo informazioni senza precedenti sulla formazione di composti a base di carbonio sul Pianeta Rosso.

FAQ

1. Che ruolo gioca la luce solare nella formazione del monossido di carbonio su Marte?

La luce solare agisce come catalizzatore nella scissione dell'anidride carbonica nell'atmosfera di Marte, con conseguente creazione di monossido di carbonio. Questo processo, noto come fotodissociazione, consente la formazione di composti contenenti carbonio.

2. La presenza di monossido di carbonio su Marte indica l'esistenza della vita?

No, la scoperta del monossido di carbonio nell'atmosfera di Marte non suggerisce la presenza di vita sul pianeta. La formazione di composti a base di carbonio è probabilmente il risultato di complessi processi chimici influenzati dalla luce solare, come dimostrato dalle osservazioni dell'ExoMars Trace Gas Orbiter.

3. Come misurano gli scienziati il ​​rapporto isotopico del carbonio nel monossido di carbonio?

Gli scienziati analizzano le quantità relative di diversi isotopi di carbonio, come il carbonio-12 e il carbonio-13, per comprendere le origini della materia organica su Marte. Questa misurazione fornisce preziose informazioni sulla storia e sull’evoluzione del pianeta.