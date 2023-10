I dati della missione indiana Aditya L1 saranno resi pubblici

I dati e la scienza raccolti dalla missione indiana Aditya L1 saranno resi pubblici, secondo il direttore del progetto della missione, Nigar Shaji. Questa missione mira a migliorare la nostra comprensione del Sole e del suo impatto sulla meteorologia spaziale. Sebbene inizialmente i dati verranno utilizzati esclusivamente dagli scienziati dell’Indian Space Research Organization (ISRO), alla fine verranno condivisi a livello globale.

Shaji ha dichiarato: “La scienza e i dati sono universali. Dopo che i nostri scienziati avranno utilizzato i dati per un certo periodo, questi verranno resi pubblici in modo che chiunque in tutto il mondo possa utilizzarli”. Questo impegno per l'accesso aperto ai dati è in linea con l'obiettivo della missione di contribuire alla conoscenza della comunità scientifica globale.

Aditya L1, la prima missione solare dell'India, ha già percorso oltre 9.2 lakh chilometri nel suo viaggio verso la sua destinazione, Lagrange Point 1. Questa posizione strategica, a circa 15 lakh chilometri dalla Terra, offre un vantaggio unico per l'osservazione solare. Orbitando attorno a questo punto, la navicella spaziale può mantenere una visione ininterrotta del Sole, consentendo l'osservazione 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX.

La missione Aditya L1 mira a studiare vari aspetti del Sole, inclusi i brillamenti solari, il vento solare, l'espulsione di massa coronale, il riscaldamento coronale, la riconnessione magnetica e la topologia magnetica. Utilizzerà sette strumenti a questo scopo. Studiando questi fenomeni, gli scienziati sperano di acquisire una comprensione più profonda del Sole e dei suoi effetti sul nostro pianeta.

Il successo del lancio di Aditya L1 segna un'importante pietra miliare nel viaggio di esplorazione spaziale dell'India. La leadership e l'esperienza del direttore del progetto Nigar Shaji sono state fondamentali per realizzare questa missione. La disponibilità dei dati raccolti da Aditya L1 non solo migliorerà la nostra comprensione del Sole, ma contribuirà anche al progresso della conoscenza scientifica globale.

Fonte:

– Intervista con Nigar Shaji, indiano oggi

– Dettagli della missione Aditya L1, Organizzazione indiana per la ricerca spaziale