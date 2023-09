La scoperta di Megamonodontium mccluskyi: un ragno fossile gigante proveniente dall'Australia

Gli scienziati hanno recentemente scoperto e descritto una nuova specie di ragno fossile “gigante” che esisteva tra 11 e 16 milioni di anni fa in quella che oggi è l’Australia moderna. Chiamato Megamonodontium mccluskyi, questo ragno è il primo fossile trovato appartenente alla famiglia dei Barychelidae. È simile al genere vivente Monodontium ma significativamente più grande, misura circa 50 mm dalla punta dei piedi.

La scoperta del Megamonodontium mccluskyi è significativa in quanto colma un’importante lacuna nella nostra comprensione della storia evolutiva dei ragni. L'Australia ha prodotto solo un numero limitato di fossili di ragno, e questa nuova scoperta è solo la quinta. Il dottor Matthew McCurry dell’Università del Nuovo Galles del Sud descrive questa scoperta come “molto significativa”, poiché rivela nuove informazioni sull’estinzione dei ragni e fornisce approfondimenti sul passato.

Il fossile suggerisce che Megamonodontium mccluskyi abitasse ambienti simili al suo parente moderno, che si trova nelle foreste umide da Singapore alla Papua Nuova Guinea. Tuttavia, l’estinzione di questo gruppo di ragni nell’Australia continentale coincise con il fatto che il paese divenne col tempo più arido.

Megamonodontium mccluskyi non è solo il più grande ragno fossile conosciuto in Australia, ma è anche il primo fossile della famiglia dei Barychelidae trovato in tutto il mondo. Questa scoperta indica che i ragni botola dai piedi a spazzola come Megamonodontium mccluskyi non vengono spesso conservati come fossili a causa della loro natura scavatrice.

Gli studi microscopici condotti sui fossili hanno rivelato un eccezionale livello di conservazione, consentendo agli scienziati di analizzare dettagli intricati come la struttura degli artigli del ragno e le setole simili a peli sul corpo e sulle gambe. Le sete svolgono molteplici funzioni, tra cui il rilevamento di sostanze chimiche e vibrazioni, la difesa e la comunicazione.

Questa recente scoperta di Megamonodontium mccluskyi fornisce preziose informazioni sulla storia evolutiva e sui cambiamenti ambientali che hanno plasmato il mondo milioni di anni fa. Ulteriori ricerche e analisi di fossili come questi sono cruciali per ampliare la nostra comprensione degli antichi ecosistemi e delle creature che un tempo prosperavano in essi.

Fonte:

– Università del Nuovo Galles del Sud

– Il giornale zoologico della Società Linneana

– Museo australiano

– Museo del Queensland