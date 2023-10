Il Clara Carver Award premia i giovani ricercatori nel campo della spettroscopia analitica vibrazionale

By

La Coblentz Society ha istituito il Clara Carver Award per riconoscere i contributi eccezionali dei giovani nella spettroscopia vibrazionale analitica applicata. Questo prestigioso premio riconosce l'eccellente lavoro svolto nel campo della spettroscopia infrarossa (IR), terahertz (THz) o Raman nella spettroscopia vibrazionale analitica applicata.

Il professore associato Ishan Barman della Johns Hopkins University è stato nominato vincitore del Clara Carver Award di quest'anno. È un ricercatore di spicco presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, con incarichi congiunti in Oncologia, Radiologia e Scienze Radiologiche.

Il premio verrà consegnato durante la conferenza annuale SciX, in programma dall'8 al 13 ottobre a Sparks, Nevada. Ishan Barman ci ha parlato della sua recente ricerca che combina la spettroscopia Raman e la microscopia in fase quantitativa per studiare i cambiamenti morfomolecolari indotti dalla tossina Bacteroides fragilis (BFT) nelle cellule di cancro al seno.

La spettroscopia Raman è stata scelta come metodo di analisi per la sua capacità unica di fornire informazioni molecolari dettagliate senza la necessità di etichette o coloranti. A differenza di altre tecniche spettroscopiche, la spettroscopia Raman non è invasiva e può analizzare direttamente la composizione molecolare di cellule e tessuti nel loro stato nativo. Ciò lo ha reso la scelta ideale per studiare i sottili cambiamenti indotti dai metaboliti secreti dal microbiota nelle cellule tumorali.

La tecnica impiegata da Ishan Barman e dai suoi colleghi offre un approccio non invasivo e senza etichette per studiare le interazioni tra microbiota e cellule tumorali a livello di singola cellula. I test tradizionali utilizzati in quest'area spesso comportano l'introduzione di marcatori o coloranti esogeni, che possono potenzialmente alterare il comportamento cellulare. L'approccio senza etichetta consente l'osservazione e l'analisi delle cellule nel loro stato naturale, senza perturbare il loro ambiente.

La combinazione della spettroscopia Raman con la microscopia in fase quantitativa consente la cattura di informazioni morfologiche e molecolari dalle cellule. Questo approccio multimodale fornisce una comprensione più completa di come il microbiota influenza il comportamento delle cellule tumorali, cosa che manca ai metodi tradizionali.

L’apprendimento automatico gioca un ruolo cruciale nell’analisi dei dati complessi generati dalla spettroscopia Raman. Aiuta a identificare modelli, tendenze e differenze all'interno dei dati che potrebbero essere difficili da discernere per gli analisti umani. Gli algoritmi di apprendimento automatico apportano precisione e obiettività all'analisi, migliorando la robustezza e l'affidabilità dei risultati.

La ricerca condotta da Ishan Barman e dal suo team ha rivelato un effetto “memoria BFT”, in cui l’esposizione a breve termine ai metaboliti secreti dal microbiota ha avuto effetti duraturi sul comportamento delle cellule tumorali. I cambiamenti biomolecolari indotti dal BFT non solo sono persistiti, ma sono stati potenzialmente migliorati dopo la crescita del tumore, indicando l’importanza delle interazioni microbiota-cellule tumorali nel modellare la progressione del cancro.

Sebbene lo studio fornisca spunti preziosi, è essenziale riconoscerne i limiti. La ricerca si è concentrata su uno specifico metabolita secreto dal microbiota (BFT) e ci sono molti altri metaboliti e interazioni da esplorare. Inoltre, la complessità del microbioma e la sua influenza sul cancro non sono ancora del tutto chiare.

Questo lavoro innovativo ha il potenziale per far progredire la nostra comprensione dell’impatto a lungo termine del microbiota sulla progressione del cancro. Acquisendo una comprensione più completa di queste interazioni, è possibile identificare nuovi bersagli terapeutici e strategie per la gestione del cancro nel contesto del microbioma.

Fonte: The Coblentz Society, Johns Hopkins University

Definizioni:

– Spettroscopia vibrazionale analitica: branca della spettroscopia che utilizza i livelli energetici vibrazionali delle molecole per studiarne le proprietà chimiche

– Spettroscopia Raman: una tecnica spettroscopica utilizzata per analizzare la composizione molecolare di cellule e tessuti nel loro stato nativo

– Microbioma: i microrganismi, il loro materiale genetico e il loro ambiente in un particolare habitat o comunità