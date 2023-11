Nuovi dati satellitari sollevano preoccupazioni sul sovraffollamento nello spazio

I recenti annunci di massicce richieste di satelliti da parte di vari paesi e aziende hanno sollevato preoccupazioni circa il sovraffollamento dell’orbita terrestre bassa. Secondo un recente studio pubblicato su Science, i paesi hanno richiesto complessivamente oltre un milione di satelliti nel periodo tra il 2017 e il 2022, comprendendo più di 300 sistemi satellitari separati. Questa ondata di documenti ha portato a timori di potenziali collisioni e ad un aumento dei detriti spaziali.

Le registrazioni vengono effettuate con anni di anticipo per coordinare lo spettro delle radiofrequenze e garantire che i nuovi segnali satellitari non interferiscano con quelli esistenti. Tuttavia, il problema sta nel fatto che o una parte significativa di questi satelliti verrà effettivamente lanciata, portando ad un’orbita terrestre congestionata con oltre 100,000 satelliti aggiuntivi, oppure gli operatori stanno richiedendo più satelliti di quelli che intendono lanciare, forse per ragioni strategiche o guadagno finanziario.

Ci sono indicazioni che alcune aziende potrebbero gonfiare i loro numeri di deposito. Ad esempio, una società francese chiamata E-Space ha presentato domanda per due costellazioni costituite da centinaia di migliaia di satelliti, ma il loro amministratore delegato ha menzionato piani per “almeno 30,000” satelliti. OneWeb, un altro operatore satellitare, ha presentato richieste per migliaia di ulteriori satelliti in più paesi.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che i diversi paesi hanno regole amministrative e tariffe diverse associate alle registrazioni via satellite. Alcuni paesi possono offrire condizioni più favorevoli, portando gli operatori satellitari a presentare domanda attraverso più stati per trarre vantaggio da normative e costi diversi.

Poiché il numero di richieste di satelliti continua ad aumentare, l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, l’agenzia delle Nazioni Unite responsabile del coordinamento delle operazioni satellitari, deve affrontare sfide nel prevenire le interferenze e gestire il crescente numero di richieste. Trovare un equilibrio tra l’implementazione dei satelliti e garantire un ambiente spaziale sicuro e sostenibile sarà fondamentale nei prossimi anni.

Domande frequenti

D: Cos'è l'orbita terrestre bassa?

R: L'orbita terrestre bassa è la regione dello spazio entro 2,000 chilometri dalla superficie terrestre. È qui che si trovano la maggior parte dei satelliti e la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

D: Perché il sovraffollamento è un problema nello spazio?

R: Il sovraffollamento nello spazio può portare a collisioni tra satelliti e alla creazione di detriti spaziali. Queste collisioni possono causare danni significativi ai sistemi satellitari e aumentare il rischio di collisioni future, creando un effetto a cascata.

D: Cos'è l'Unione internazionale delle telecomunicazioni?

R: L'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che supervisiona le reti e i servizi di telecomunicazioni globali, comprese le operazioni satellitari. Coordina l'assegnazione dello spettro delle radiofrequenze e degli slot orbitali per i satelliti per evitare interferenze.

D: Cosa sono i dati satellitari?

R: Le richieste di satellite sono proposte presentate all'Unione internazionale delle telecomunicazioni da nazioni o organizzazioni che pianificano il lancio di satelliti. Questi documenti includono dettagli sull'orbita del satellite, sull'utilizzo della frequenza e altre informazioni tecniche.

Fonte: Scienza, Unione internazionale delle telecomunicazioni