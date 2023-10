La diversa evoluzione dei denti e delle mascelle del pipistrello: svelare i misteri

Un nuovo studio ha fatto luce sulla straordinaria storia evolutiva dei denti e delle mascelle dei pipistrelli. I pipistrelli noctilionidi, che comprendono oltre 200 specie che si trovano principalmente nei tropici americani, mostrano un'ampia gamma di strutture mascellari che si sono adattate a diete diverse. Questa ricerca evidenzia gli affascinanti cambiamenti nel numero, nella dimensione, nella forma e nel posizionamento dei denti tra questi pipistrelli.

Gli scienziati hanno scoperto che i pipistrelli con il muso più corto tendono ad avere meno denti a causa dei vincoli spaziali. D'altra parte, i pipistrelli con mascelle allungate possono ospitare più denti, che ricordano gli antenati dei mammiferi placentari. Questi risultati offrono informazioni su come si sono evoluti i volti dei mammiferi, in particolare sullo sviluppo di mascelle e denti.

I ricercatori coinvolti nello studio sottolineano che i pipistrelli possiedono tutti e quattro i tipi di denti degli esseri umani: incisivi, canini, premolari e molari. Ciò che è veramente notevole è che i pipistrelli noctilionidi hanno sperimentato una rapida diversificazione della dieta in un arco di tempo relativamente breve di 25 milioni di anni. Oggi, diverse specie all'interno di questo gruppo presentano diete varie che vanno dagli insetti, alla frutta e al nettare, ai pesci e persino al sangue.

Alexa Sadier, l'autrice principale dello studio, sottolinea l'intrigante diversità osservata in queste specie di pipistrelli. Alcuni possiedono musi corti e mascelle potenti, che consentono loro di mordere facilmente la buccia dura dei frutti, mentre altri hanno musi lunghi specializzati per sorseggiare il nettare dai fiori. La rapida evoluzione di tale diversità nelle mascelle e nei denti solleva interrogativi sui meccanismi sottostanti che hanno guidato questi cambiamenti.

Per indagare su questi misteri, il gruppo di ricerca ha utilizzato tecniche avanzate come la TAC per esaminare mascelle, premolari e molari di oltre 100 specie di pipistrelli noctilionidi. Le loro scoperte hanno rivelato l'esistenza di “regole di sviluppo” che determinano la disposizione dei denti in base alla dieta del pipistrello. I pipistrelli con mascelle più lunghe o intermedie hanno tipicamente tre premolari e tre molari su ciascun lato, mentre quelli con mascelle più corte, spesso mangiatori di frutta, tendono a perdere il premolare medio, il molare posteriore o entrambi.

Lo spazio limitato nei pipistrelli dalla mascella corta spiega la presenza di molari anteriori più larghi. A causa della mancanza di spazio, i primi denti che spuntano in questi pipistrelli diventano più grandi, poiché lo spazio per i denti successivi non è sufficiente. Questi risultati mettono in discussione le ipotesi sullo sviluppo dei denti e fanno luce sulla regolazione della crescita, della forma e delle dimensioni dei denti nei mammiferi.

Questo studio ha implicazioni più ampie per comprendere lo sviluppo dei denti nei mammiferi. Precedenti ricerche sullo sviluppo dei denti si erano concentrate principalmente su topi con incisivi e molari altamente specializzati. Non è chiaro se gli stessi meccanismi genetici e di sviluppo controllino la crescita dei denti nei mammiferi come i pipistrelli e gli esseri umani, che possiedono serie di denti più “ancestrali”.

Andando avanti, i ricercatori intendono espandere il loro studio per includere l’esame degli incisivi e dei canini noctilionidi. Scavando più a fondo nei meccanismi genetici e di sviluppo che modellano lo sviluppo dei denti in questi pipistrelli, si potrebbero scoprire ulteriori approfondimenti sui segreti evolutivi nascosti in queste specie.

