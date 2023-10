Un nuovo studio sfida il concetto di “sopravvivenza dei non specializzati” nei mammiferi

Un recente studio sull’albero genealogico dei mammiferi ha scoperto tratti sorprendenti tra le specie sopravvissute a molteplici estinzioni di massa. Contraddicendo la credenza di lunga data secondo cui furono i mammiferi generalisti o “noiosi” a sopportare eventi catastrofici, lo studio rivela che i sopravvissuti possedevano tratti unici e avanzati per le rispettive epoche.

La saggezza convenzionale della “sopravvivenza dei non specializzati” suggerisce che gli animali generalizzati hanno meno probabilità di estinguersi. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che i mammiferi che sopravvissero all’estinzione di massa erano in realtà piuttosto avanzati per l’epoca. Questi animali avevano nuovi tratti che potrebbero averli aiutati a sopravvivere e fornito loro flessibilità evolutiva.

Lo studio si è concentrato sui sinapsidi, un gruppo di animali i cui unici membri rimasti sono mammiferi. I ricercatori hanno costruito un enorme albero genealogico dei sinapsidi per comprendere le radiazioni evolutive nel tempo. Contrariamente alle credenze precedenti, hanno scoperto che la sopravvivenza non dipende esclusivamente da caratteristiche generaliste. I sinapsidi più grandi, non solo i mangiatori di insetti generalisti, furono tra i sopravvissuti in certi momenti della storia.

L’avvio di questa ricerca è stato ispirato da uno studio pubblicato nel 2019 da David Grossnickle, assistente professore presso l’Oregon Institute of Technology. Il suo studio ha evidenziato come i piccoli mammiferi mangiatori di insetti tendano ad essere i lignaggi che sopravvivono ai tempi difficili. Quando Grossnickle si è rivolto ai ricercatori, questi si aspettavano di trovare un modello simile nei mammiferi più antichi e nei loro antenati. Tuttavia, lo schema ha iniziato a scomparire man mano che si approfondiva la storia dei sinapsidi.

Ulteriori analisi hanno rivelato che alcune specie inizialmente percepite come non specializzate mostravano in realtà caratteristiche nuove. Ad esempio, i mammiferi dell’era dei dinosauri possedevano denti avanzati che permettevano loro non solo di tagliare la preda ma anche di macinare il cibo, fornendo un vantaggio durante i periodi di scarsità di cibo.

È importante notare che lo studio non suggerisce che gli animali specializzati siano meno inclini all’estinzione. Piuttosto, evidenzia che le specie sopravvissute alle estinzioni di massa avevano tratti tutt’altro che generici. Animali con tratti nuovi, come caratteristiche dei denti avanzate o mascelle più efficienti per scomporre cibi diversi, prosperarono solo quando i lignaggi più antichi si estinsero.

Le implicazioni di questo studio si estendono oltre i mammiferi, sfidando gli scienziati a esaminare altri gruppi e vedere se esistono complessità simili nelle loro diversificazioni evolutive. La ricerca fornisce una comprensione più profonda di come funziona l’evoluzione e suggerisce che potrebbe non esserci un insieme coerente di caratteristiche tipicamente possedute dagli antenati delle diversificazioni evolutive.

