Coincidenza evolutiva: come il pipistrello Barbastelle è diventato un cacciatore specializzato

Un nuovo studio sfida la convinzione di lunga data di una corsa agli armamenti evolutiva tra pipistrelli e insetti. Il biologo dell'Università della Danimarca meridionale Lasse Jakobsen e il suo team si chiedono perché alcuni pipistrelli, come il pipistrello barbastelle, siano significativamente più silenziosi di altri quando cacciano insetti volanti. Invece di considerare questo come un adattamento alla corsa agli armamenti, i ricercatori propongono che la strategia di caccia unica del pipistrello barbastelle sia una coincidenza evolutiva che gli ha permesso di diventare un cacciatore specializzato.

Nello studio, Jakobsen e i suoi colleghi hanno osservato che la maggior parte dei parenti stretti dei barbastelle sono pipistrelli spigolatori, che mangiano insetti che si siedono su superfici come foglie e rami. Questi pipistrelli sono molto più silenziosi dei pipistrelli falchi che catturano gli insetti nell'aria. Questa osservazione ha portato i ricercatori a suggerire che l'antenato delle barbastelle fosse probabilmente un pipistrello spigolatore e che la sua capacità di cacciare insetti volanti si sia evoluta indipendentemente dalla teoria della corsa agli armamenti.

Secondo Jakobsen il volume ridotto delle chiamate della Barbastelle non è un adattamento intenzionale. Si tratta invece di una limitazione morfologica ereditata dai suoi antenati pipistrelli spigolatori, che emettono suoni dal naso, producendo richiami più silenziosi. La barbastella semplicemente non può produrre richiami più forti. Per fortuna, questa limitazione ha permesso al pipistrello di occupare una nicchia dove caccia insetti volanti e notturni che sono abili nell'evitare altri pipistrelli ma non possono sentire i richiami a bassa ampiezza delle barbastelle.

Questo studio mette in discussione l'idea prevalente secondo cui la strategia di caccia delle barbastelle è una risposta all'udito degli insetti. Ciò suggerisce invece che la barbastelle sia caduta in una nicchia ecologica specializzata a causa dei suoi limiti morfologici, beneficiando della sua tecnica di caccia unica e silenziosa.

Questa ricerca getta nuova luce sui processi evolutivi che guidano le interazioni predatore-preda. Evidenzia la complessità delle relazioni ecologiche e i diversi percorsi che le specie possono intraprendere per sfruttare le nicchie ecologiche. Mentre la teoria della corsa agli armamenti rimane rilevante per molte interazioni predatore-preda, il caso del pipistrello barbastelle sottolinea il ruolo del caso e della coincidenza nel plasmare la diversità della vita sulla Terra.

