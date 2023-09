Riconsiderare la locomozione di mammiferi e rettili

La comprensione convenzionale di come i mammiferi terrestri abbiano evoluto il loro caratteristico stile di camminata è stata messa in discussione da un recente studio condotto da Harvard. Per decenni si è creduto che i mammiferi discendessero da antenati simili a rettili, con il conseguente passaggio da un gattonare con le gambe divaricate a una postura che cammina con le gambe posizionate sotto il corpo. Questa ipotesi, nota come paradigma da laterale a sagittale, è stata ampiamente insegnata nei libri di testo universitari di anatomia ed evoluzione.

Tuttavia, il nuovo studio suggerisce che questa convinzione di lunga data potrebbe essere errata. I ricercatori sostengono che basarsi esclusivamente sulle osservazioni di animali moderni, come mammiferi e rettili viventi, può portare a ipotesi evolutive errate. Per ottenere una comprensione più accurata, il team ha sottolineato l’importanza dell’analisi dei reperti fossili e dello studio degli animali estinti.

Esaminando i reperti fossili, i ricercatori sperano di identificare i cambiamenti anatomici, i tempi di questi cambiamenti e le pressioni selettive che hanno guidato l’evoluzione della locomozione nei mammiferi. Gli autori dello studio sostengono che senza questa prospettiva storica, le narrazioni evolutive possono diventare semplici storie speculative prive di supporto empirico.

I risultati di questo studio implicano che è fondamentale consultare la documentazione fossile quando si costruiscono scenari evolutivi. Sebbene i reperti fossili forniscano informazioni limitate sui tessuti molli, come muscoli e tendini, rimangono una risorsa vitale per comprendere i cambiamenti avvenuti nel corso della storia evolutiva.

In sintesi, lo studio condotto da Harvard sfida la comprensione tradizionale della transizione della locomozione dai rettili ai mammiferi. Evidenziando la necessità di indagare sui reperti fossili, i ricercatori chiedono un approccio più rigoroso e basato sull’evidenza per comprendere la storia evolutiva della locomozione.

