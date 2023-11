Nuove prove suggeriscono che il cambiamento climatico innesca terremoti e cedimento del terreno

Un recente studio condotto dal professor Mehdi Zare dell’Istituto internazionale di ingegneria sismica e sismologia rivela che il cambiamento climatico può avere una correlazione diretta con il verificarsi dei terremoti. Zare, un esperto in sismologia ingegneristica, ha presentato le sue scoperte durante una settimana di promozione della scienza in Iran.

Tradizionalmente, i terremoti sono stati associati ai movimenti delle placche tettoniche, ma la ricerca di Zare indica che anche le faglie innescate dai cambiamenti climatici possono contribuire all’attività sismica. Sebbene la connessione tra cambiamento climatico e terremoti sia ancora oggetto di studio, queste nuove prove aprono un nuovo regno di esplorazione scientifica.

Inoltre, Zare ha sottolineato la questione della subsidenza del terreno, che è diventata una preoccupazione urgente in Iran. La subsidenza del terreno si riferisce al graduale sprofondamento o assestamento della superficie terrestre dovuto a vari fattori come l'estrazione sotterranea, il drenaggio o la compattazione del sistema acquifero. Solo in Iran, 400 pianure, in particolare nelle province di Teheran, Alborz e Isfahan, stanno attualmente subendo un cedimento.

Secondo i rapporti, la causa principale della subsidenza del suolo nel paese è l’eccessiva estrazione di acqua sotterranea e la cattiva gestione delle risorse idriche. Queste pratiche insostenibili portano ad un graduale depauperamento ambientale, con conseguente sprofondamento della superficie terrestre nel tempo. Questa forma silenziosa di terremoto ha gravi conseguenze, tra cui danni strutturali, elevati costi di manutenzione e perdite economiche.

Con il graduale declino del ripascimento delle falde acquifere dovuto all’aumento del consumo di acqua, il fenomeno della subsidenza diventa più pronunciato e rappresenta una minaccia significativa per l’Iran. I ricercatori in questo campo lo hanno paragonato al “cancro” e lo descrivono come un “rischio irreversibile” e la “morte della terra”. È necessario adottare misure urgenti per affrontare questo problema prima che si aggravi ulteriormente.

In risposta alla crescente preoccupazione, nel 2016 il Centro cartografico nazionale ha lanciato un progetto per monitorare il tasso di subsidenza a livello nazionale utilizzando dati e immagini satellitari. Il progetto ha individuato 252 aree di subsidenza, evidenziando la portata del problema.

È fondamentale riconoscere che il cambiamento climatico e l’intervento umano sono i fattori principali che contribuiscono alla subsidenza del suolo in Iran. L’eccessivo prelievo di acque sotterranee, i metodi di irrigazione inefficienti e la presenza di pozzi illegali aggravano il problema. Inoltre, le proiezioni indicano che la temperatura dell’Iran aumenterà di 2.6 gradi Celsius nei prossimi 40 anni, creando una domanda ancora maggiore di risorse idriche.

È imperativo che i politici e le parti interessate agiscano immediatamente per mitigare le pressioni sull’ambiente e attuare strategie di gestione sostenibile dell’acqua. L’adattamento ai cambiamenti climatici e una migliore gestione delle risorse idriche sono fondamentali per salvaguardare il futuro dell’Iran e di altre regioni vulnerabili alla subsidenza del suolo.

