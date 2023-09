Gli scienziati scoprono la struttura in legno più antica, risalente a oltre 476,000 anni fa

By

Gli archeologi hanno fatto una scoperta sorprendente, portando alla luce la più antica struttura in legno mai trovata. Secondo un team di scienziati dell'Università di Liverpool, in Zambia è stato scoperto del legno ben conservato, risalente ad almeno 476,000 anni fa. Questo è più antico della nostra specie, l'Homo sapiens.

Attraverso l'analisi esperta dei segni di taglio degli utensili in pietra sul legno, i ricercatori hanno concluso che i primi esseri umani modellarono e unirono intenzionalmente due grandi tronchi per costruire una struttura. Questa scoperta indica la prima prova di lavorazione deliberata del legno nel mondo, sfidando la convinzione che gli esseri umani dell’età della pietra fossero esclusivamente nomadi. Prove precedenti avevano mostrato che gli esseri umani usavano solo il legno per accendere il fuoco, scavare bastoni e lance.

La conservazione del legno proveniente da un sito così antico è molto insolita, poiché in genere si deteriora nel tempo. Tuttavia, gli alti livelli d’acqua nella zona fungevano da conservante, consentendo al legno di sopravvivere. Questa scoperta getta nuova luce sullo stile di vita dei primi esseri umani a Kalambo Falls, che non solo avevano accesso a una fonte d’acqua costante, ma utilizzavano anche la foresta circostante per il sostentamento.

L'articolo menziona che il termine "umani" è usato per descrivere questi esseri, ma è importante notare che sono antecedenti all'Homo sapiens, forse appartenente alla specie Homo erectus. Questa rivelazione è in linea con altre recenti scoperte nel sistema di grotte Rising Star del Sud Africa, dove sono state trovate prove di pratiche culturali, rituali di sepoltura, uso del fuoco e creazione artistica di specie di ominidi non Homo sapiens, risalenti a circa 300,000 anni fa.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature, segnando un contributo significativo alla nostra comprensione della storia umana primitiva e della complessità dei suoi progressi culturali e tecnologici.



– Università di Liverpool (articolo fonte)