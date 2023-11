Svelare le origini degli elementi pesanti: fusioni di stelle di neutroni e lo spettacolare fenomeno delle Kilonovae

Fisici giapponesi e lituani hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che rafforza la teoria secondo cui le fusioni di stelle di neutroni sono responsabili della maggior parte degli elementi pesanti presenti nell’universo. Questi elementi pesanti, come il tellurio, vengono sintetizzati attraverso una reazione nucleare nota come processo rapido di cattura dei neutroni, o “processo r”. Questo processo avviene in ambienti con un'alta densità di neutroni liberi, dove i nuclei catturano i neutroni a una velocità molto più rapida di quella che possono subire il decadimento beta. Di conseguenza, si formano nuclei ricchi di neutroni, che portano alla produzione di elementi pesanti.

I modelli di abbondanza osservati nel nostro sistema solare, con picchi caratteristici a numeri di massa atomica come 80, 130 e 196, forniscono prove del processo r e del suo ruolo nel modellare la composizione degli elementi sulla Terra. Si ritiene che la materia “estratta” dalle fusioni di stelle di neutroni, sotto forma di kilonova – un evento luminoso come mille novae ma non brillante come una supernova – sia il sito principale in cui si verifica il processo r.

Nel 2017, l’esistenza delle kilonovae è stata confermata con il rilevamento delle onde gravitazionali provenienti da una fusione di stelle di neutroni chiamata GW170817. Gli astronomi di tutto il mondo hanno condotto ricerche approfondite, che hanno portato alla scoperta di un evento transitorio luminoso quanto un miliardo di soli in una galassia situata a 130 milioni di anni luce di distanza. La curva di luce in rapido declino dell'evento indicava che era stato alimentato dal decadimento radioattivo degli elementi del processo r espulsi.

Precedenti studi hanno identificato tracce di assorbimento di elementi di stronzio, cerio e lantanidi nello spettro della kilonova di GW170817. Tuttavia, le proprietà della fase “nebulare”, che segue la fase di assorbimento, sono rimaste poco comprese a causa delle limitazioni sperimentali sulla Terra. Per superare questa sfida, i ricercatori hanno sviluppato modelli che prevedevano le linee di emissione di elementi pesanti sulla base di livelli energetici noti. Questi modelli hanno spiegato con successo una caratteristica precedentemente inspiegabile nello spettro di GW170817: una forte linea di emissione a 2.1 micrometri dal tellurio doppiamente ionizzato.

In uno studio separato, il James Webb Space Telescope (JWST) ha fornito ulteriori prove osservando un lampo di raggi gamma chiamato GRB230307A. Gli spettri presi da JWST hanno mostrato una notevole somiglianza con GW170817, inclusa la caratteristica di 2.1 micrometri attribuita al tellurio. Questa scoperta supporta la presenza di un’altra kilonova derivante dalla fusione di stelle di neutroni.

La notevole distanza di GRB230307A, circa un miliardo di anni luce, evidenzia la notevole sensibilità di JWST. Con la capacità di ottenere spettri di kilonovae non rilevabili da altri telescopi, il JWST gioca un ruolo cruciale nello svelare le origini degli elementi pesanti. I ricercatori mirano a decifrare tutti i dettagli dei diversi nuclei creati durante queste fusioni, consentendo una comprensione completa degli elementi della tavola periodica.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa sono le fusioni di stelle di neutroni?

Le fusioni di stelle di neutroni si verificano quando due stelle di neutroni si uniscono a causa delle forze gravitazionali. Questi eventi rilasciano enormi quantità di energia e svolgono un ruolo significativo nella creazione di elementi pesanti.

2. Cos'è il processo rapido di cattura dei neutroni (processo r)?

Il processo r è una reazione nucleare che comporta la cattura di neutroni liberi da parte dei nuclei atomici a una velocità molto più rapida di quella che possono subire il decadimento beta. Questo processo porta alla sintesi di elementi ricchi di neutroni, inclusi elementi pesanti.

3. In che modo le kilonovae contribuiscono alla produzione di elementi pesanti?

Le kilonovae sono eventi che si verificano durante le fusioni di stelle di neutroni, durante le quali grandi quantità di materia vengono espulse nello spazio. Il decadimento radioattivo di questi materiali espulsi, che includono elementi del processo r, genera l'intensa luminosità osservata nelle kilonovae. Si ritiene che le Kilonovae siano una fonte significativa di elementi pesanti nell'universo.

4. Qual è il significato del James Webb Space Telescope (JWST) nello studio delle kilonovae?

La notevole sensibilità del JWST gli consente di rilevare e ottenere spettri di kilonovae che altrimenti non sarebbero rilevabili da altri telescopi. Questa capacità consente ai ricercatori di studiare la composizione e le caratteristiche di questi eventi esplosivi, fornendo informazioni cruciali sulle origini degli elementi pesanti.

