Le fusa dei gatti possono essere più che semplici contrazioni muscolari: svelato il meccanismo segreto

Le enigmatiche fusa dei gatti hanno a lungo sconcertato i ricercatori felini, ma uno studio rivoluzionario suggerisce che c'è di più in questo suono rilassante di quanto si credesse in precedenza. Contrariamente all’idea ampiamente accettata secondo cui le fusa sono il risultato di contrazioni muscolari volontarie, un nuovo rapporto introduce una teoria innovativa che sfida questa convinzione prevalente.

Secondo la ricerca pubblicata su Current Biology, le fusa non sono solo il prodotto dello spasmo muscolare, ma piuttosto il risultato della teoria aerodinamica mioelastica della fonazione. Lo studio rivela che le masse di tessuto connettivo chiamate cuscinetti laringei, annidate nelle corde vocali dei gatti domestici, sono la chiave per la produzione di queste piacevoli vibrazioni nella loro laringe.

Questa teoria propone che i cuscinetti all’interno delle corde vocali rispondano al flusso d’aria che entra ed esce dai polmoni, avviando oscillazioni a bassa frequenza autosostenute senza la necessità di contrazioni muscolari. In altre parole, le vibrazioni si verificano a causa delle forze asimmetriche che agiscono sul ciclo glottale durante l'apertura e la chiusura delle corde vocali.

Per testare questa teoria, gli scienziati hanno condotto esperimenti su otto laringi di gatto, ciascuna rimossa da un felino che era stato sottoposto ad eutanasia a causa di una malattia terminale. Le laringi erano collocate in tubi verticali che erogavano aria calda e umida, simulando le stesse condizioni della respirazione. Sorprendentemente, i ricercatori sono stati in grado di suscitare la distinta fonazione a bassa frequenza caratteristica delle fusa senza alcuna stimolazione neurale.

Anche se lo studio non esclude la possibilità che le contrazioni muscolari abbiano un ruolo nelle fusa, afferma che la dinamica dell’aria potrebbe essere il principale fattore scatenante del meccanismo di vibrazione. Questa scoperta rivoluzionaria mette in discussione la comprensione esistente di come i gatti producono le loro fusa confortanti.

FAQ:

Q: Perché i gatti fanno le fusa?

A: È stato osservato che i gatti fanno le fusa in varie situazioni, ad esempio quando sono contenti, stressati o addirittura feriti. Sebbene le ragioni esatte per le fusa rimangano misteriose, i ricercatori suggeriscono che i gattini facciano le fusa per comunicare la loro presenza con le loro madri, le fusa possono aiutare nella guarigione delle ferite e si ritiene che rilascino serotonina, simile ai sorrisi umani.

I risultati dell'articolo hanno acceso alcune controversie tra gli ingegneri biomeccanici che sostengono che lo studio ignora i complessi sistemi di un gatto vivente. Lo paragonano all'analisi del rumore prodotto dal bocchino staccato di uno strumento a fiato, separato dal suo contesto musicale. Tuttavia, questa ricerca apre nuove porte alla comprensione dell’affascinante mondo delle vocalizzazioni feline, svelando i segreti dietro le tenere fusa dei gatti.