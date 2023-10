Invecchiamento attivo: gli anziani abbracciano l’esercizio fisico per la salute fisica e mentale

Riepilogo: Gli anziani tra i 70, gli 80 e oltre stanno sfidando gli stereotipi rimanendo mentalmente e fisicamente in forma attraverso un regolare esercizio fisico. Individui come George Anisef, 95 anni, e Maria Levitt, 86 anni, sono la prova che l'età non è un ostacolo per uno stile di vita attivo. Anisef, un appassionato giocatore di pickleball, può tenere testa ad avversari molto più giovani di lui, mentre Levitt trascorre ore in palestra e cammina per chilometri ogni giorno. John Friedrich, 86 anni, ha iniziato ad allenarsi dopo un ictus per ritrovare la mobilità e da allora crede nel potere del movimento. Questi individui mostrano i benefici dell’esercizio fisico per l’acutezza fisica e mentale negli anziani.

Articolo:

Gli anziani tra i 70, gli 80 e oltre stanno sfidando gli stereotipi rimanendo mentalmente e fisicamente in forma attraverso un regolare esercizio fisico. Questi individui testimoniano il potere di rimanere attivi e impegnati mentre invecchiano.

Un esempio del genere è George Anisef, 95 anni, che gioca a pickleball tre o quattro volte alla settimana contro avversari molto più giovani di lui. Anisef pratica occasionalmente anche tennis e jogging. Nonostante la sua modestia, riconosce che la sua vita di esercizio, unita a una buona genetica, ha contribuito alla sua acutezza fisica e mentale.

Maria Levitt, 86 anni, ha iniziato a fare esercizio per affrontare il dolore dopo la morte del marito. Allenandosi per quasi tre ore ogni mattina nella palestra del suo edificio, si dedica ad attività come la macchina ellittica, la bicicletta reclinata e i pesi liberi. Levitt cammina anche per ore ogni giorno e la domenica visita il luogo di riposo di suo marito. Il suo impegno per il fitness non solo ha migliorato il suo benessere fisico, ma ha avuto anche un impatto positivo sulla sua salute mentale.

John Friedrich, 86 anni, non era mai stato un grande sportivo finché non ha subito un lieve ictus durante un intervento a cuore aperto. Il campanello d'allarme lo ha spinto ad adottare uno stile di vita più attivo. Friedrich ha iniziato a nuotare regolarmente e ha gradualmente aumentato il suo livello di attività. Ora cammina e va in bicicletta per ore, coprendo distanze significative dalla residenza dei suoi anziani a Côte-des-Neiges al Porto Vecchio e ritorno. L'attività fisica non solo aiuta il suo equilibrio e la sua mobilità, ma contribuisce anche alla sua funzione cognitiva.

Questi individui dimostrano che l’esercizio fisico è una componente chiave dell’invecchiamento attivo. Impegnarsi in un’attività fisica regolare non solo migliora la forma fisica, ma aumenta anche l’acutezza mentale e il benessere generale. I benefici dell’esercizio fisico si estendono anche all’età adulta, offrendo agli anziani l’opportunità di vivere una vita più sana e appagante.

Definizioni:

– Invecchiamento attivo: il processo di ottimizzazione delle opportunità di benessere fisico, sociale e mentale man mano che le persone invecchiano.

– Pickleball: uno sport di paddleball che combina elementi di tennis, badminton e ping pong.

– Ictus: improvvisa interruzione dell’afflusso di sangue al cervello, che spesso provoca movimenti alterati e altri effetti neurologici.

Fonti: Gazzetta di Montreal