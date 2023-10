Gli abitanti di Vancouver avranno l'opportunità di assistere ad un affascinante evento celeste questo sabato: un'eclissi solare anulare. Ciò si verifica quando la Luna si allinea tra la Terra e il Sole nel suo punto più lontano dal nostro pianeta, risultando in un accattivante “anello di fuoco” che circonda il Sole per coloro che hanno la fortuna di trovarsi sul percorso dell’anularità.

Anche se Vancouver non si trova all’interno della zona anularità, i residenti potranno comunque osservare un’eclissi parziale, con quasi il 75% del fenomeno visibile. L'eclissi inizierà alle 8:08, raggiungerà il picco alle 9:20 e si concluderà intorno alle 10:38. Piuttosto che un blocco completo, gli spettatori a Vancouver possono aspettarsi di vedere una sottile falce di sole che fa capolino da dietro la luna.

Tuttavia, è fondamentale ricordare che guardare direttamente il sole durante un’eclissi anulare non è sicuro senza un’adeguata protezione degli occhi. Alla luce di ciò, i ricercatori del dipartimento di fisica e astronomia dell'Università della British Columbia (UBC) ospiteranno un evento di visualizzazione pubblica all'esterno della libreria UBC. Forniranno occhiali per la visione dell'eclissi ai partecipanti da prendere in prestito e garantiranno che tutti possano assistere in sicurezza a questo spettacolo celeste.

Sebbene alcuni fenomeni associati alle eclissi solari totali, come il calo della temperatura e il silenzio degli uccelli, siano meno probabili durante un'eclissi anulare, rimane uno spettacolo che vale la pena vedere. Il dottor Jaymie Matthews, professore emerito del dipartimento di fisica e astronomia dell'UBC, ha espresso la sua eccitazione, affermando: "Siamo tutti turisti spaziali". Finora ha assistito a sei eclissi totali e attende con impazienza la settima nell'aprile 2024. Il dottor Douglas Scott, un altro professore del dipartimento, ha aggiunto: "Un'eclissi solare parziale è uno dei grandi spettacoli della natura, ed è gratis!"

Per coloro che desiderano vivere questo raro evento, la visione pubblica dell'eclissi solare anulare avrà luogo sabato 14 ottobre, dalle 8:10 alle 40:7 all'esterno della libreria UBC. Tuttavia, tieni presente che l'evento dipende dalle condizioni meteorologiche e qualsiasi cancellazione verrà annunciata entro le 30:XNUMX PT sulla rispettiva pagina web.

Quindi segna i tuoi calendari, prendi gli occhiali per l'eclissi e vai all'UBC per un'opportunità irripetibile di assistere alla bellezza e allo stupore di un'eclissi solare anulare.

