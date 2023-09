Il potenziale del sequenziamento del DNA nella ricerca della vita su Marte

By

Gli scienziati sono costantemente alla ricerca di biofirme per rilevare segni di vita su altri pianeti. Una di queste biofirme è il DNA, che ha dimostrato di essere un marcatore efficace per identificare le specie e comprendere le loro relazioni evolutive. Il sequenziamento del DNA ha rivoluzionato vari campi, tra cui l’industria, la medicina e la paleontologia. Ora, i ricercatori ritengono che questa tecnologia potrebbe anche aiutare nella ricerca della vita extraterrestre.

Un recente articolo intitolato “Sequenziamento del DNA a livello di picogrammi per indagare sulla vita su Marte e sulla Terra” esplora la possibilità di rilevare il DNA nelle rocce marziane. L'autore principale Jyothi Basapathi Raghavendra, un Ph.D. ricercatore dell’Università di Aberdeen, sottolinea che la vita microbica può esistere su Marte, anche se in quantità estremamente basse. Per rilevare tali forme di vita sono necessarie attrezzature avanzate.

Il nuovo metodo, chiamato tecnologia dei nanopori, prevede il passaggio di una corrente elettrica attraverso pori di dimensioni nanometriche. Quando un filamento di DNA passa attraverso il nanoporo, altera la corrente, fornendo preziose informazioni sul DNA. Oxford Nanopore Technologies ha sviluppato uno strumento chiamato MinION, in grado di sequenziare il DNA con incredibile sensibilità, richiedendo solo due picogrammi di materiale (un picogramma è un trilionesimo di grammo).

Per testare le capacità di MinION, i ricercatori hanno condotto esperimenti utilizzando campioni di terreno del deserto di Atacama in Cile, un ambiente analogo a Marte. I risultati sono stati molto promettenti, con lo strumento che ha rilevato con successo concentrazioni di DNA fino a 10 picogrammi. Anche quando i campioni sono stati ulteriormente diluiti, MinION ha rilevato taxa microbici alla notevole concentrazione di 2 picogrammi, il limite più basso rilevato finora.

Questi risultati hanno implicazioni significative per la ricerca della vita su Marte. La missione Mars Sample Return, destinata a restituire campioni nel 2033, potrebbe trarre grandi vantaggi da questa tecnologia. Analizzando i campioni di suolo marziano con MinION, gli scienziati potrebbero scoprire preziose prove della vita microbica.

Lo studio evidenzia inoltre le sfide legate allo studio degli ambienti a bassa biomassa e la necessità di tecnologie migliorate con maggiore sensibilità e specificità. In caso di successo, il sequenziamento del DNA potrebbe aprire nuove strade per comprendere la biodiversità sia della Terra che di altri pianeti.

Definizioni:

– Biofirme: impronte chimiche lasciate dalla vita planetaria che indicano la presenza di organismi extraterrestri.

– Tecnologia dei nanopori: un metodo che prevede il passaggio di una corrente elettrica attraverso pori di dimensioni nanometriche per analizzare il DNA.

– Picogrammo: Un trilionesimo di grammo, unità utilizzata per misurare quantità estremamente piccole di materiale.

