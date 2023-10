Ricerca biologica e medica: dare priorità ai corpi femminili

Nel campo della ricerca biologica e medica, da molto tempo si tende a dare priorità al corpo maschile rispetto a quello femminile. Questo pregiudizio, definito nella scienza “norma maschile”, ha portato a lacune significative nella nostra comprensione della fisiologia femminile, come evidenziato dalla ricercatrice e autrice Cat Bohannon.

Tradizionalmente, gli studi sui topi, un organismo modello comune nella ricerca, si sono concentrati principalmente su soggetti di sesso maschile. Questa decisione deriva dal fatto che le femmine dei mammiferi hanno un ciclo estrale, il che rende la loro biologia più complessa. Di conseguenza, molti ricercatori hanno deciso di escludere del tutto i soggetti di sesso femminile, con una conseguente omissione significativa di dati importanti.

Inoltre, gli studi clinici sui farmaci hanno storicamente escluso le pazienti di sesso femminile in età fertile a causa delle preoccupazioni sui potenziali impatti sul feto in via di sviluppo. Tuttavia, questa fascia di età comprende la maggior parte della vita delle donne, lasciando un divario significativo nella nostra comprensione di come i farmaci influenzano il corpo femminile.

Sebbene le normative si siano evolute negli ultimi anni, richiedendo una maggiore rappresentanza di soggetti di sesso femminile negli studi clinici, gli esperimenti passati rimangono invariati. Ciò significa che la stragrande maggioranza dei farmaci attualmente sul mercato potrebbe non essere stata adeguatamente testata sui corpi femminili. Ciò solleva preoccupazioni sull’efficacia e sulla sicurezza di questi farmaci per donne, uomini trans e alcuni individui non binari.

Il libro di Bohannon, "Eva: come il corpo femminile ha guidato 200 milioni di anni di evoluzione umana", approfondisce i fattori storici e biologici che hanno modellato il corpo femminile e le sue caratteristiche uniche. Dall'esame delle origini delle mestruazioni all'esplorazione del rischio più elevato di malattia di Alzheimer nelle donne, il libro fa luce sugli aspetti trascurati della biologia femminile.

L’incapacità di studiare e comprendere adeguatamente il corpo femminile ha conseguenze significative. Ad esempio, gli oppioidi, gli antidolorifici comunemente prescritti, vengono elaborati in modo diverso nel corpo femminile, portando a effetti collaterali prolungati e a un rischio maggiore di dipendenza. Inoltre, gli studi hanno rivelato che le donne si riprendono dall’anestesia più velocemente degli uomini e potrebbero richiedere un profilo di trattamento diverso durante le procedure chirurgiche.

Le malattie cardiache, una delle principali cause di morte tra le donne, presentano sfide uniche a causa delle differenze nei sintomi. Le donne possono manifestare sintomi come grave indigestione o ansia inspiegabile, che spesso possono essere confusi con altre condizioni.

La consapevolezza di queste differenze basate sul genere e la necessità di una ricerca più inclusiva sono cruciali per migliorare i risultati sanitari per tutti gli individui. È necessario compiere sforzi per dare priorità allo studio del corpo femminile nella ricerca biologica e medica, garantendo che terapie, farmaci e trattamenti siano efficaci e sicuri per tutti.

Fonte:

– Penguin Random House, “Eve: Come il corpo femminile ha guidato 200 milioni di anni di evoluzione umana” di Cat Bohannon