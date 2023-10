L'accuratezza dei modelli dell'acqua OPC e OPC3 nella previsione della viscosità dell'acqua

L’acqua è una sostanza fondamentale che svolge un ruolo cruciale in innumerevoli processi biologici, chimici ed ecologici. Comprendere il comportamento e le proprietà dell'acqua è essenziale in diversi campi scientifici e applicativi. Per replicare il comportamento dell'acqua in massa nelle simulazioni molecolari, i ricercatori hanno sviluppato diversi modelli dell'acqua. Tra questi modelli, i modelli OPC (Optimal Point Charge) a 4 punti e OPC a 3 punti (OPC3) hanno guadagnato popolarità grazie alla loro elevata precisione nella riproduzione di proprietà quali densità, calore di vaporizzazione e costante dielettrica. Tuttavia, l’accuratezza di questi modelli nel prevedere la viscosità dell’acqua non è stata studiata approfonditamente.

La viscosità è una caratteristica vitale dell'acqua che influenza le sue interazioni con altre sostanze. Svolge un ruolo cruciale in fenomeni come la diffusione, l'assorbimento e il flusso di soluzioni a base acquosa attraverso piccoli tubi. I ricercatori devono prevedere con precisione la viscosità dell'acqua durante la progettazione di prodotti farmaceutici, lubrificanti e materiali polimerici. Per valutare le prestazioni dei modelli OPC e OPC3 nella previsione della viscosità, il professore associato Tadashi Ando dell'Università delle Scienze di Tokyo ha condotto uno studio.

Il Dr. Ando ha eseguito simulazioni di dinamica molecolare utilizzando diversi modelli dell'acqua, tra cui OPC, OPC3 e varianti dei modelli del potenziale intermolecolare trasferibile a 3 punti (TIP3P) e a 4 punti (TIP4P). Ha utilizzato il formalismo Green-Kubo, un metodo di meccanica statistica, per calcolare la viscosità di questi modelli.

Le viscosità calcolate dei modelli OPC e OPC3 erano molto simili tra loro in un intervallo di temperature compreso tra 273 K e 373 K. In particolare, per temperature superiori a 310 K, le viscosità previste di questi modelli corrispondevano strettamente ai valori sperimentali. Tuttavia, a temperature più basse, i modelli OPC e OPC3 hanno funzionato in modo meno accurato rispetto alle varianti TIP4P e TIP3P.

Il Dr. Ando ha scoperto che a 273 K e 293 K, le viscosità di taglio dei modelli OPC e OPC3 erano rispettivamente inferiori di circa il 10% e il 20% rispetto ai risultati sperimentali. Nonostante queste deviazioni a temperature più basse, i modelli OPC e OPC3 hanno previsto con precisione altre importanti proprietà dell’acqua, come la tensione superficiale e l’autodiffusione.

In conclusione, i modelli OPC e OPC3 sono tra i migliori modelli di acqua non polarizzabile disponibili per prevedere con precisione le proprietà statiche e dinamiche dell’acqua. Tuttavia, le loro prestazioni nel prevedere la viscosità di taglio sono leggermente inferiori rispetto ad altri modelli dell’acqua, in particolare a temperature più basse. Questo studio fornisce preziose informazioni sui punti di forza e sui limiti dei modelli idrici, aprendo la strada a ulteriori miglioramenti nella loro accuratezza e applicabilità in vari campi tecnologici.

Fonte: The Journal of Chemical Physics, volume 159, numero 10, 14 settembre 2023.