Valutazione dell'importanza dell'acqua nella litosfera oceanica

Uno studio innovativo condotto da ricercatori della Southern University of Science and Technology e del South China Sea Institute of Oceanology ha fornito nuove informazioni sul ruolo dell’acqua nella litosfera terrestre. Lo studio si è concentrato sui processi di flessione, fagliazione e idratazione in caratteristiche geologiche chiave come le dorsali medio-oceaniche, le faglie trasformate oceaniche (OTF) e le zone di subduzione.

Secondo i ricercatori principali, il dottor Jian Lin e il dottor Fan Zhang, l’acqua svolge un ruolo cruciale nel facilitare la tettonica a placche e nel sostenere l’esistenza della vita sul nostro pianeta. Esaminando la distribuzione dell’acqua all’interno della litosfera oceanica, lo studio fa luce sui modelli di flusso convettivo e sul comportamento tettonico della Terra.

Una scoperta chiave è che l’idratazione della litosfera oceanica avviene in due fasi principali. L’idratazione iniziale avviene principalmente nelle dorsali oceaniche, dove l’acqua permea nella crosta oceanica appena formata. La successiva fase di idratazione avviene nelle zone di subduzione, dove l'acqua si infiltra nella crosta e nel mantello superiore attraverso faglie estensionali causate dalla flessione delle placche.

Integrando vari fattori come le caratteristiche dei confini delle placche, le proprietà litologiche e le impostazioni tettoniche, i ricercatori sono stati in grado di stimare il tasso di input di acqua per diverse caratteristiche geologiche. I risultati mostrano che il sistema di trasformazione della dorsale e le zone di subduzione rappresentano rispettivamente circa il 31.2% e il 68.8% del tasso globale di input idrico.

Inoltre, lo studio evidenzia che la maggior parte dell’idratazione del mantello è attribuita a processi legati alla subduzione. Questa scoperta si aggiunge alla crescente evidenza che l’idratazione secondaria nelle zone di subduzione è cruciale per la dinamica delle placche e il ciclo dell’acqua terrestre.

Le implicazioni di questa ricerca si estendono oltre i processi geologici. L’acqua è stata riconosciuta come un fattore chiave che influenza la tettonica delle placche, la convezione del mantello, l’inizio della subduzione, i terremoti e le attività vulcaniche. Pertanto, la valutazione della doppia idratazione nella litosfera oceanica fornisce preziose informazioni per comprendere i cambiamenti globali del livello del mare, gli eventi sismici e vulcanici, nonché l’interazione tra fluidi e strutture geologiche.

Lo studio, pubblicato sulla rivista National Science Review, rappresenta un contributo significativo alla nostra comprensione della litosfera terrestre e del ruolo vitale dell'acqua nel modellare i processi geologici del nostro pianeta.

FAQ

Qual è il grado di idratazione della litosfera oceanica?

Il grado di idratazione della litosfera oceanica si riferisce al grado di infiltrazione di acqua all’interno della crosta oceanica durante il suo ciclo di vita.

Dove avviene l’idratazione iniziale della litosfera oceanica?

L'idratazione iniziale della litosfera oceanica avviene principalmente nelle dorsali oceaniche.

Dove avviene l'idratazione secondaria della litosfera oceanica?

L'idratazione secondaria della litosfera oceanica avviene nelle zone di subduzione.

Quali sono le principali implicazioni di questo studio?

Questo studio fornisce importanti informazioni sulla dinamica delle placche, sul ciclo dell’acqua terrestre, sui cambiamenti globali del livello del mare, sulle attività sismiche e vulcaniche e sull’interazione tra fluidi e strutture geologiche.

Come è stato stimato il tasso di input idrico per diversi contesti tettonici?

I ricercatori hanno integrato vari fattori come le caratteristiche dei confini delle placche, le proprietà litologiche, i tassi di diffusione sulle dorsali medio-oceaniche, i tassi di convergenza e l’età delle placche nelle zone di subduzione per stimare il tasso di input di acqua per diversi contesti tettonici.

(Fonte: Science China Press)