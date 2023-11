Alla scoperta di segreti genetici: le feci fossilizzate forniscono indizi sul DNA antico

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo della ricerca sul DNA antico. Analizzando il DNA estratto dalle feci fossilizzate delle iene delle caverne, i ricercatori hanno ricostruito con successo il genoma mitocondriale del rinoceronte lanoso estinto (Coelodonta antiquitatis). Si tratta della prima volta che il genoma di un rinoceronte lanoso europeo è stato recuperato, poiché tutti i precedenti dati genetici sulla specie si basavano su campioni di animali siberiani.

I ricercatori dietro questa straordinaria scoperta ritengono che essa non solo fornisca approfondimenti sulle possibili differenze regionali tra branchi di rinoceronti, ma apra anche una nuova strada per indagare sul DNA antico utilizzando coproliti o feci fossilizzate. Il fatto che il materiale genetico sia stato ottenuto senza sforzo dal coprolite di un’altra specie sottolinea l’immenso valore della raccolta di dati genomici da un’ampia gamma di materiali.

I coproliti, a lungo trascurati come manufatti insignificanti, si stanno ora rivelando tesori storici. Attraverso lo studio delle feci conservate, gli scienziati possono discernere le abitudini alimentari sia degli esseri umani che degli animali in un lontano passato, esplorare antiche infezioni parassitarie e persino analizzare i cambiamenti nel microbioma intestinale umano.

In un recente studio condotto dal biologo molecolare Peter Andreas Seeber dell'Università di Costanza in Germania, sono state esaminate due feci fossilizzate di iena del Paleolitico medio in quella che oggi è la Germania. Questi coproliti, che erano stati conservati nelle collezioni dei musei, sono stati meticolosamente analizzati utilizzando strumenti specializzati e tecniche di sequenziamento del DNA.

Nonostante la natura degradata del DNA, il gruppo di ricerca è riuscito a recuperare materiale genetico sia dalle iene delle caverne che dai rinoceronti lanosi. Confrontando il DNA recuperato con altri genomi antichi e moderni, gli scienziati hanno fatto una scoperta affascinante. La differenza genetica tra il rinoceronte europeo consumato dalle iene e i rinoceronti siberiani suggerisce una lunga storia di divergenza tra i due gruppi, risalente tra 2.5 milioni e 150,000 anni fa. Questa scoperta contraddice l’ipotesi precedente secondo cui i rinoceronti fecero ripetute espansioni nell’Europa occidentale durante il tardo Pleistocene.

Questo studio sottolinea l’importanza di esplorare e analizzare ulteriormente il DNA di queste maestose creature antiche. Anche se ciò significa estrarre il DNA da fonti poco affascinanti come le feci fossilizzate, è diventato chiaro che tali artefatti trascurati racchiudono un immenso potenziale per scoprire i segreti del passato biologico del nostro pianeta.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos’è il DNA antico?



R: Il DNA antico si riferisce al materiale genetico estratto da organismi antichi, come fossili, ossa, denti e coproliti. Fornisce preziose informazioni sulla storia genetica e sull’evoluzione di specie estinte da tempo.

D: Cosa sono i coproliti?



R: I coproliti sono feci fossilizzate. Sono diventati un'importante fonte di informazioni per archeologi e paleontologi, poiché possono fornire dettagli sulla dieta, la salute e il comportamento degli organismi antichi.

D: Perché è importante il recupero del DNA antico?



R: L'analisi del DNA antico consente agli scienziati di studiare la diversità genetica, le relazioni evolutive e gli adattamenti delle specie estinte. Offre una finestra sul passato e ci aiuta a comprendere la complessa storia della vita sulla Terra.

D: Come viene estratto e sequenziato il DNA antico?



R: L'estrazione del DNA antico comporta il recupero di materiale genetico da resti conservati, come ossa o coproliti. Il DNA viene quindi sequenziato utilizzando tecniche molecolari avanzate, consentendo agli scienziati di ricostruire il genoma e confrontarlo con altri dati genetici.

D: Quali sono le implicazioni di questo studio?



R: La scoperta del genoma mitocondriale del rinoceronte lanoso da feci fossilizzate mette in discussione le ipotesi precedenti sulla storia della specie e sulle differenze regionali. Sottolinea l’importanza di esplorare fonti non convenzionali di DNA antico per una comprensione più completa degli ecosistemi passati e delle dinamiche delle specie.

