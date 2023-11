Nuovo articolo: Il viaggio dell'esploratore delle lune ghiacciate di Giove (JUICE) inizia con un sorvolo

La sonda Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) dell'Agenzia spaziale europea sta intraprendendo uno straordinario viaggio attraverso il nostro sistema solare. Nel suo percorso per studiare Giove e le sue lune ghiacciate, JUICE ha recentemente eseguito una manovra cruciale che lo posiziona per un imminente sorvolo tra la Terra e la Luna, segnando il primo doppio assist di gravità tra questi due corpi celesti.

La manovra, che ha comportato un'ustione di 43 minuti, ha consumato circa 363 chilogrammi di carburante, pari a quasi il 10% della fornitura totale di carburante di JUICE. Questa è la più grande manovra mai eseguita dalla navicella spaziale fino ad oggi. Julia Schwartz, ingegnere di dinamica di volo presso il centro di controllo missione ESOC dell'ESA in Germania, ha spiegato che questa combustione è stata un momento cruciale per JUICE, data la sua massa sostanziale di 6,000 chilogrammi. Sono stati necessari forza e carburante significativi per alterare la velocità della navicella di quasi 200 metri al secondo.

JUICE, lanciato il 23 aprile 2023 dalla Guyana francese, mira a studiare tre lune di Giove: Ganimede, Callisto ed Europa. Tuttavia, per raggiungere la sua destinazione, JUICE fa affidamento su una serie di aiuti gravitazionali. Manovrando strategicamente oltre i pianeti interni del nostro sistema solare, JUICE utilizza le maree gravitazionali dei pianeti per spingersi verso Giove. Questa tecnica ingegnosa riduce al minimo il consumo di carburante, ottimizzando l'efficienza complessiva del veicolo spaziale.

La recente combustione è la prima di due manovre necessarie per allineare JUICE per l'assistenza gravitazionale Terra-Luna, prevista per agosto 2024. Schwartz ha confermato che questa combustione iniziale ha realizzato il 95% della variazione di velocità richiesta. In seguito all'analisi della nuova orbita di JUICE nelle prossime settimane, l'ESA pianificherà una seconda accensione per mettere a punto la traiettoria della sonda per l'assistenza alla doppia gravità.

FAQ:

D: Cos'è JUICE?

R: JUICE sta per Jupiter Icy Moons Explorer. Si tratta di una navicella spaziale sviluppata dall'Agenzia spaziale europea (ESA) per studiare Giove e tre delle sue lune: Ganimede, Callisto ed Europa.

D: Come fa JUICE a raggiungere Giove?

R: JUICE raggiunge Giove utilizzando gli aiuti gravitazionali. Naviga oltre i pianeti interni del nostro sistema solare, usando le loro maree gravitazionali per lanciarsi verso Giove. Questa tecnica riduce il consumo di carburante e migliora l'efficienza del veicolo spaziale.

D: Cosa c'era di significativo nel recente incendio?

R: La recente combustione, che ha richiesto la manovra più grande fino ad oggi, ha posizionato JUICE per un imminente assist gravitazionale Terra-Luna. Ha consumato 363 chilogrammi di carburante e ha alterato la velocità della navicella di quasi 200 metri al secondo.

D: Quando JUICE raggiungerà Giove?

R: Se tutto andrà secondo i piani, JUICE entrerà in orbita attorno a Giove nel 2031. Tuttavia, fino ad allora eseguirà varie correzioni della traiettoria utilizzando i suoi propulsori più piccoli.

D: Qual è lo scopo della missione di JUICE?

R: La missione di JUICE è studiare Giove e le sue lune ghiacciate per comprenderne la composizione, indagare il potenziale di abitabilità e scoprire informazioni sulla formazione e l'evoluzione del nostro sistema solare.