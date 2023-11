Nuovi approfondimenti sul viaggio verso Giove della sonda JUICE dell'ESA

By

La sonda Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) dell'Agenzia spaziale europea (ESA) si sta imbarcando in un'ambiziosa missione per studiare Giove e le sue tre lune ghiacciate: Ganimede, Callisto ed Europa. Per la prima volta, la sonda JUICE utilizzerà la doppia gravità proveniente sia dalla Terra che dalla Luna per spingersi verso Giove.

L’ultima pietra miliare nella missione JUICE si è verificata di recente, quando la sonda ha eseguito una manovra cruciale per cambiare la sua orbita attorno al Sole. Questa complessa combustione di 43 minuti ha utilizzato il motore principale e circa il 10% della riserva di carburante della sonda. La manovra era necessaria per preparare il terreno per la doppia gravità Terra-Luna della prossima estate.

Julia Schwartz, ingegnere di dinamica di volo presso il centro di controllo missione ESOC dell'ESA, ha sottolineato l'importanza di questa manovra, rivelando che ha consumato una notevole quantità di carburante a causa del peso considerevole di JUICE. Con un peso totale di circa 6000 kg, JUICE è uno dei veicoli spaziali interplanetari più pesanti mai lanciati.

L'assistenza gravitazionale è una tecnica che sfrutta il campo gravitazionale di un pianeta per fornire un aumento di velocità al veicolo spaziale. Tuttavia, l’esecuzione di tale assistenza richiede tempismo, velocità e traiettoria precisi. JUICE deve arrivare al sistema Terra-Luna nel momento preciso e seguire il percorso corretto per beneficiare dell'effetto fionda.

Mentre la manovra primaria è completata, è ancora necessaria una seconda manovra più piccola per garantire che JUICE sia sulla traiettoria corretta per l’assistenza gravitazionale Terra-Luna. Questo approccio in due parti consente all'accensione del secondo motore di correggere eventuali imprecisioni della manovra iniziale. Nel maggio 2024, i propulsori più piccoli della sonda eseguiranno un’ultima manovra di messa a punto durante il suo avvicinamento alla Terra.

La missione JUICE, lanciata con successo in aprile, è dotata di strumenti avanzati di telerilevamento, geofisici e in situ. Tuttavia, a causa della grande distanza tra la Terra e Giove, non si prevedono osservazioni dettagliate del gigante gassoso e delle sue lune fino al 2031.

FAQ:

D: Cos'è JUICE?

R: JUICE è la sonda Jupiter Icy Moons Explorer dell'Agenzia spaziale europea.

D: Cos'è l'assistenza alla doppia gravità?

R: L'assistenza alla doppia gravità è una manovra in cui la sonda JUICE utilizza i campi gravitazionali sia della Terra che della Luna per spingersi verso Giove.

D: Qual è lo scopo della missione JUICE?

R: La missione JUICE mira a studiare Giove e le sue tre lune ghiacciate – Ganimede, Callisto ed Europa – per ottenere informazioni sulla loro composizione e sul potenziale di ospitare gli oceani.