L'Agenzia spaziale europea invita a presentare proposte per piccole missioni lunari

L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha annunciato il suo programma di esplorazione Terrae Novae, invitando le aziende tecnologiche a partecipare presentando proposte per piccole missioni sulla Luna. L'obiettivo principale del programma è inviare il primo astronauta europeo ad esplorare la superficie della Luna e rafforzare la presenza dell'Europa nell'orbita terrestre bassa, partecipando infine alla prima missione umana su Marte.

Le piccole missioni lunari appena aggiunte mirano a colmare le lacune tecnologiche e ad espandere la conoscenza scientifica della Luna e di Marte. Xavier Barbier, un ingegnere dell'ESA che guida la call for ideas, sottolinea che questa è un'eccellente opportunità per le piccole e medie imprese di svolgere un ruolo significativo nell'esplorazione spaziale.

L’ambito delle missioni proposte è ampio e può includere satelliti fly-by, rover, processi di estrazione di risorse e una migliore mappatura di potenziali siti di atterraggio. I candidati sono tenuti a dimostrare che i loro progetti possono essere sviluppati e lanciati entro 4.5 anni, con un costo totale non superiore a 50 milioni di euro. Dovrebbero anche possedere la capacità di seguire il progetto dall'inizio alla fine.

L'ESA fornirà l'accesso a risorse come il lanciatore Ariane 6 per i viaggi sulle spalle e il programma Moonlight per i servizi di comunicazione e navigazione lunari. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 14 dicembre 2023, con valutazioni previste per l'inizio del 2024.

Candidati provenienti dai paesi che partecipano a Terrae Novae con un contributo medio-piccolo, tra cui Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Possono presentare domanda Spagna, Svezia e Svizzera.

Inoltre, le aziende con sede nel Regno Unito possono presentare domanda al National Space Innovation Program (NSIP) per un bando kickstarter da 34 milioni di sterline. Questa iniziativa mira ad accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie spaziali, applicazioni satellitari e servizi. La scadenza per le candidature è il 13 novembre 2023 e i progetti selezionati riceveranno sovvenzioni comprese tra £ 150,000 e £ 1 milione.

