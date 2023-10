Strade lunari: costruire il percorso per l'esplorazione lunare

La recente scoperta di acqua negli altopiani attorno al polo sud della Luna ha suscitato un rinnovato interesse per l’esplorazione lunare. Poiché gli scienziati considerano la Luna un potenziale avamposto per le missioni nello spazio profondo, la necessità di infrastrutture diventa evidente. La creazione di fabbriche, osservatori, spazioporti, impianti di propellente e habitat sulla superficie lunare richiede una componente fondamentale: le strade.

La regolite lunare, o terriccio, rappresenta una sfida per i veicoli e le attrezzature sulla superficie lunare. I suoi grani fini e grossolani si comportano come un liquido, penetrando facilmente nelle fessure e causando danni. Per superare questo rischio, gli scienziati hanno esplorato varie soluzioni, dai rulli levapelucchi ispirati ai gechi agli spray all’azoto liquido. Tuttavia, la costruzione di strade offre un approccio più semplice ed efficace.

Le missioni passate, come il rover Apollo 17, hanno riscontrato problemi a causa dell’eccessiva polvere lunare. Dopo aver perso il paraurti, il rover raccolse così tanta polvere che gli astronauti dovettero improvvisare una soluzione di raffreddamento utilizzando le mappe lunari. Il rover sovietico Lunokod 2 cessò addirittura le sue operazioni quando il suo radiatore si coprì di polvere lunare. Guasti legati alla polvere sono stati osservati anche in altre missioni sulla superficie lunare.

Per affrontare questa sfida, l'Agenzia spaziale europea (ESA) ha sviluppato un sistema innovativo noto come PAVER. Utilizzando un laser ad anidride carbonica da 12 kilowatt, i ricercatori possono sciogliere la polvere lunare simulata, trasformandola in una superficie piana e vetrosa. Questa tecnologia consente la creazione di blocchi di finitrice di forma triangolare che non solo resistono allo schiacciamento ma possono anche essere facilmente riparati.

PAVER è una dimostrazione dell'utilizzo delle risorse in situ (ISRU), un concetto necessario poiché sarebbe poco pratico trasportare tutti i materiali necessari dalla Terra alla Luna. Utilizzando le risorse lunari, inclusa la polvere lunare, diventa fattibile la costruzione di piattaforme di atterraggio e strade.

Secondo il team dell'ESA, una piattaforma di atterraggio di 100 metri quadrati con uno spessore di due centimetri potrà essere completata in 115 giorni. Questo approccio innovativo alla costruzione di strade sulla Luna apre possibilità per la futura esplorazione lunare e la creazione di un gateway lunare per le missioni nello spazio profondo.

– Strade della Luna. (Credito immagine: ESA)

– Il rover lunare Apollo 17. (Credito immagine: NASA)

