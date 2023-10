Esplorando la Luna con la fotocamera lunare universale portatile (HULC)

Una nuova era di esplorazione lunare è all’orizzonte mentre gli astronauti si preparano per le future missioni Artemis sulla Luna. Uno dei progressi più significativi nel loro toolkit è la Handheld Universal Lunar Camera (HULC). Questa fotocamera all'avanguardia è un notevole aggiornamento rispetto alle fotocamere Hasselblad 500EL modificate utilizzate dagli astronauti durante le missioni Apollo.

Per garantire la preparazione dell'HULC per l'esplorazione lunare, sono stati condotti test rigorosi a Lanzarote, in Spagna, una regione con paesaggi che ricordano da vicino quelli che si trovano sulla Luna. Gli scienziati, appositamente formati per l'esplorazione lunare, hanno portato la fotocamera durante viaggi geologici, catalogando le loro scoperte in un libro elettronico. Gli istruttori hanno potuto monitorare i propri progressi in tempo reale attraverso flussi vocali e video.

L'HULC è dotato di parti della fotocamera standard che offrono una maggiore sensibilità alla luce e obiettivi all'avanguardia. Mentre la Luna presenta ombre dure e regioni elevate e luminose, in particolare attorno al polo sud, il design dell’HULC tiene conto di queste condizioni di illuminazione estreme. Senza un’atmosfera che regola la temperatura, gli ambienti lunari subiscono drastiche fluttuazioni, con temperature che salgono fino a 120°C durante il giorno e scendono fino a -200°C di notte. Le telecamere HULC sono state costruite per resistere a queste temperature estreme, dotate di una coperta protettiva aggiuntiva per la protezione termica e dalla polvere.

Per replicare le condizioni previste affrontate dai fotografi lunari, i candidati astronauti hanno testato la fotocamera HULC in pieno giorno e all’interno di grotte vulcaniche per simulare le notti lunari. La telecamera doveva essere utilizzata facilmente indossando guanti protettivi spessi, con conseguente configurazione di pulsanti di facile utilizzo. Il responsabile della NASA per la fotocamera HULC, Jeremy Myers, ha sottolineato l'importanza dell'intuitività, affermando che "la fotocamera dovrebbe essere facile da usare" poiché è solo uno dei tanti strumenti che gli astronauti maneggeranno sulla Luna.

Oltre a catturare i dettagli ravvicinati delle rocce e gli scatti grandangolari del paesaggio lunare, gli ingegneri stanno cercando di creare una fotocamera in grado di resistere alla pericolosa polvere lunare. Questa polvere, costituita da particelle fini e abrasive, rappresenta un rischio sia per il personale che per le attrezzature. Il design dell'HULC continuerà ad evolversi, con una prossima versione prevista per i test a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

FAQ

Cos'è la fotocamera HULC?

La Handheld Universal Lunar Camera (HULC) è una fotocamera all'avanguardia progettata per gli astronauti nelle future missioni Artemis sulla Luna. Si tratta di un aggiornamento significativo rispetto alle fotocamere utilizzate durante le missioni Apollo.

Cosa rende diversa la fotocamera HULC?

La fotocamera HULC incorpora parti standard con sensibilità alla luce migliorata e obiettivi avanzati. È progettato per resistere alle variazioni estreme di temperatura e alle dure condizioni di illuminazione degli ambienti lunari.

Come è stata testata la fotocamera HULC?

La fotocamera HULC è stata sottoposta a test rigorosi a Lanzarote, in Spagna, che presenta paesaggi che ricordano l'ambiente lunare. Gli scienziati, addestrati all'esplorazione lunare, hanno utilizzato la fotocamera durante le escursioni geologiche e hanno catalogato le loro scoperte in un libro elettronico.

Quali sfide affronta la fotocamera HULC?

La fotocamera HULC affronta le sfide delle variazioni estreme di temperatura e della polvere lunare. È progettato per resistere a temperature che raggiungono i 120°C durante il giorno e i -200°C durante la notte, fornendo allo stesso tempo misure protettive aggiuntive contro la polvere.

Quali sono i piani futuri per la fotocamera HULC?

Gli ingegneri continueranno a perfezionare il design della fotocamera HULC, con una versione pianificata per i test a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L’obiettivo finale è fornire agli astronauti uno strumento affidabile e facile da usare per l’esplorazione lunare.