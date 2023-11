La necessità di adeguare le politiche di georitorno nell’industria spaziale europea

I funzionari del governo e dell'industria europei chiedono aggiustamenti alla politica del “georeturn” al fine di aumentare la competitività nel settore dei lanci in Europa. Pur riconoscendo il valore del georendimento, che garantisce che le nazioni ricevano contratti in proporzione ai loro investimenti, sostengono che dovrebbero essere apportati alcuni cambiamenti per rendere i veicoli europei, come Ariane 6 e Vega C, più competitivi in ​​termini di costi sul mercato globale .

I leader delle agenzie spaziali nazionali e i dirigenti delle principali società spaziali hanno espresso le loro preoccupazioni durante le sessioni della conferenza Space Tech Expo Europe. Ritengono che le attuali politiche di georitorno dell’Agenzia spaziale europea (ESA) creino inflessibilità e rendano difficile per i veicoli europei competere su scala globale.

Philippe Baptiste, amministratore delegato dell'agenzia spaziale francese CNES, ha sottolineato la necessità di ridurre i costi e semplificare il complesso sistema esistente. Ha proposto di eliminare parte della politica di georestituzione per lo sfruttamento dell'Ariane 6. Baptiste ha sottolineato la questione degli aumenti dei prezzi dei subappaltatori, che incidono negativamente sulla competitività dei lanciatori europei.

Il problema della dipendenza dai fornitori a causa del georestituzione è stato sollevato anche da Pierre Godart, CEO di ArianeGroup Germania. Ha sottolineato che l'impossibilità di cambiare fornitore, anche se non funziona bene, comporta ritardi e maggiori spese per Ariane. Tali problemi ostacolano la competitività e incidono sul successo complessivo delle missioni spaziali europee.

Sebbene le parti interessate concordino sul fatto che il georitorno abbia i suoi punti deboli, sottolineano l’importanza di trovare modi alternativi per applicarlo piuttosto che abbandonare del tutto la politica. Ritengono che il georestituzione dovrebbe essere adattato per consentire la concorrenza nella selezione dei subappaltatori, garantendo così una migliore qualità e prestazioni.

Il direttore generale dell'Agenzia spaziale tedesca della DLR, Walther Pelzer, ha sottolineato la necessità di sviluppare metodi più intelligenti per l'applicazione del georitorno. Ha avvertito che l’eliminazione del georitorno potrebbe avere gravi conseguenze per l’ESA, poiché gli Stati membri potrebbero diventare meno disposti a contribuire senza la garanzia dei resi.

Il georeturn è considerato essenziale per garantire gli impegni degli Stati membri per i programmi opzionali dell'ESA. Marco Fuchs, CEO di OHB, ha sottolineato l'importanza di questo concetto, poiché i governi sono riluttanti a investire ingenti fondi senza la garanzia di rendimenti. Pertanto, il mantenimento del georitorno è fondamentale per la stabilità complessiva e la crescita dell’industria spaziale europea.

