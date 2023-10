Gli astronomi studiano l'ammasso galattico G113 utilizzando XMM-Newton e LOFAR

Un team di astronomi europei ha utilizzato il satellite XMM-Newton e il Low-Frequency Array (LOFAR) per studiare un ammasso di galassie noto come PSZ2G113.91-37.01, o G113 in breve. I risultati di questo studio, pubblicati su arXiv, forniscono nuove informazioni sulle proprietà e sulla natura di questo cluster.

Gli ammassi di galassie sono strutture massicce costituite da migliaia di galassie legate insieme dalla gravità. Si formano attraverso l'accumulo di massa e la fusione di sottostrutture più piccole. A causa delle loro dimensioni e composizione, offrono eccellenti opportunità per studiare l'evoluzione delle galassie e la cosmologia.

G113 è stato scoperto nel 1999 e si trova ad uno spostamento verso il rosso di 0.371. Ha una massa di circa 758 trilioni di masse solari e un raggio di circa 4 milioni di anni luce. L'ammasso è noto per avere un alone radio e due reliquie radio. Tuttavia, non è stato osservato da nessun importante satellite a raggi X.

Un team di astronomi guidato da Maria Giulia Campitiello dell’Università di Bologna in Italia mirava a cambiare questa situazione. Hanno usato XMM-Newton per osservare G113 come parte del progetto Cluster HEritage con XMM-Newton: Mass Assembly and Thermodynamics at the Endpoint of Structure Formation (CHEX-MATE). Il loro studio è stato integrato dalle immagini del LOFAR Two-meter Sky Survey-Data release 2 (LoTSS-DR2).

Le osservazioni hanno rivelato che il G113 sta subendo una fusione lungo il suo asse nord-sud. È stata confermata la presenza di un'aureola radio e di due reperti radio, con i reperti perpendicolari all'asse di fusione: uno situato nella regione settentrionale e l'altro in quella meridionale.

L'analisi dei dati ai raggi X ha mostrato una discontinuità nella luminosità superficiale nella regione settentrionale, che è stata classificata come fronte freddo. La mappa delle temperature ha rivelato anche la presenza di un'altra regione fredda nella parte meridionale dell'ammasso.

Lo studio ha rilevato che la regione dell'alone radio ha un valore medio dell'indice spettrale di circa -1.15, con una deviazione standard di 0.23. Il profilo spettrale nella parte anteriore settentrionale della reliquia settentrionale appariva appiattito, indicando potenzialmente particelle accelerate da uno shock in movimento verso l’esterno.

Inoltre, un’analisi punto a punto dei raggi X e delle emissioni radio nelle regioni dell’alone e della reliquia ha rivelato una forte correlazione per l’alone e un’anticorrelazione per la reliquia, coerente con studi precedenti.

In conclusione, gli autori dello studio suggeriscono che sono necessarie ulteriori osservazioni per comprendere i processi fisici che contribuiscono a queste correlazioni e anti-correlazioni.

