Luna di Giove Europa: nuovi studi suggeriscono che l'anidride carbonica proviene dall'oceano sotterraneo

Due studi recenti che utilizzano i dati del James Webb Space Telescope della NASA hanno rivelato la presenza di anidride carbonica sulla superficie ghiacciata di Europa, luna di Giove. Questi risultati hanno importanti implicazioni per la potenziale abitabilità dell’oceano di Europa e per l’esistenza della vita sulla Luna.

I due studi, pubblicati sulla rivista Science, hanno analizzato la distribuzione del ghiaccio di anidride carbonica sulla superficie di Europa utilizzando lunghezze d'onda del vicino infrarosso. Hanno scoperto che la più alta concentrazione di ghiaccio di anidride carbonica si trovava in un’area conosciuta come Tara Regio, caratterizzata da un terreno caotico e ritenuta una delle regioni più giovani d’Europa.

Sulla base dell'analisi, i ricercatori suggeriscono che l'anidride carbonica presente in Tara Regio probabilmente ha avuto origine dall'oceano sotterraneo di Europa, piuttosto che essere trasportata da meteoriti o prodotta dalle interazioni con la magnetosfera di Giove. Questo scenario “endogeno” indica che il carbonio proveniva dall’interno della stessa Europa ed è stato portato in superficie relativamente di recente su una scala temporale geologica.

La presenza di sale di origine oceanica nella Tara Regio, precedentemente osservata dal telescopio spaziale Hubble, supporta ulteriormente l'ipotesi che l'anidride carbonica abbia la sua origine ultima nell'oceano interno di Europa. Tuttavia, i ricercatori riconoscono anche che l’anidride carbonica potrebbe potenzialmente essersi formata sulla superficie da fluidi contenenti carbonato o composti organici.

È importante sottolineare che questi studi mettono in dubbio una fonte esterna di anidride carbonica, come i meteoriti, poiché la concentrazione locale di anidride carbonica nella Tara Regio non è coerente con un’origine esogena. Questa scoperta suggerisce che la fonte più probabile dell’anidride carbonica osservata è endogena a Europa.

La scoperta dell'anidride carbonica sulla superficie di Europa solleva interrogativi sulla possibilità di vita nel suo oceano. Sebbene i ricercatori non siano stati in grado di determinare se il biossido di carbonio sia associato a processi biologici, il carbonio è essenziale per la vita come la conosciamo sulla Terra. Ulteriori esplorazioni e studi dell’oceano sotterraneo di Europa saranno fondamentali per comprendere la sua potenziale abitabilità e l’esistenza di vita oltre la Terra.

