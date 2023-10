Nuove scoperte sulla luna di Giove Europa: CO₂, oceani e calore

Le osservazioni del telescopio James Webb hanno rivelato la presenza di anidride carbonica (CO₂) sulla superficie di Europa, luna di Giove. Questa scoperta ha aperto affascinanti possibilità sulla composizione della Luna e sul potenziale di sostegno alla vita. La CO₂ potrebbe avere origine esterna, ma è anche possibile che sia filtrata attraverso lo spesso strato di ghiaccio che ricopre la superficie di Europa. Inoltre, la presenza di CO₂ suggerisce l’esistenza di un oceano globale sotto il ghiaccio.

Ci sono due spiegazioni per l'origine della CO₂: potrebbe essere dissolta nell'oceano di Europa, simile agli oceani sulla Terra; oppure potrebbe essere un sottoprodotto della decomposizione di composti organici, come amminoacidi o altri composti del carbonio. I giacimenti di CO₂ sono concentrati in un’area denominata Tara Regio, e sono relativamente recenti. Tuttavia, le condizioni della superficie di Europa rendono instabile la presenza di CO₂ per lunghi periodi.

A differenza della luna di Saturno Encelado, Europa non ha eruzioni di geyser comuni che fornirebbero l'analisi spettrografica dei sali disciolti. Ciononostante, gli scienziati ritengono che Europa, insieme a Ganimede ed Encelado, luna di Giove, abbia un oceano liquido globale sotto la sua superficie. Ci sono anche altri potenziali candidati per gli oceani liquidi globali, come Callisto, Titano, Tritone, Dione e i pianeti nani Cerere e Plutone. Tuttavia, sono necessari ulteriori dati per confermare questi sospetti.

La sonda Galileo, che orbita attorno a Giove, ha fornito i primi indizi di un oceano globale su Europa oltre 25 anni fa. Fotografie dettagliate della superficie ghiacciata della Luna hanno rivelato zattere di ghiaccio, frammenti di ghiaccio che sembravano essersi ricongelati in posizioni casuali. Ciò suggeriva che la copertura di ghiaccio fosse relativamente sottile, forse spessa solo pochi chilometri. Sotto il ghiaccio si trova un oceano profondo, stimato tra 80 e 150 chilometri, che potrebbe contenere da due a tre volte la quantità di acqua presente negli oceani terrestri.

L'esistenza di un oceano liquido su Europa implica la presenza di fonti di calore. Il calore è probabilmente generato dalle pressioni gravitazionali esercitate da Giove, che causano forze di marea. Lune come Io, Europa e Ganimede sono influenzate dalle forze di marea e mostrano risonanze orbitali. Questo fenomeno deforma le loro orbite, rendendole più eccentriche e generando calore al loro interno. Io, in particolare, sperimenta un'intensa attività vulcanica dovuta all'attrito delle rocce, con oltre 150 crateri attivi in ​​un dato momento.

Europa sperimenta un effetto simile ma meno intenso, mantenendo liquido il suo oceano sotterraneo. Nel 2012, il telescopio Hubble ha rilevato emissioni di vapore acqueo dal polo sud di Europa, che non erano state rilevate dalla sonda Galileo. Anche il magnetometro a bordo di Galileo ha contribuito alla scoperta dell'oceano di Europa rilevando piccole anomalie nel campo magnetico di Giove causate da correnti elettriche all'interno della Luna. Ciò suggerisce la presenza di sali disciolti nell'oceano sotterraneo.

Il guscio di ghiaccio di Europa “disaccoppia” la sua superficie dall'interno roccioso e le crepe osservate sulla superficie potrebbero essere cicatrici dovute ai movimenti delle maree. Gli spettri ripresi dalla sonda Galileo suggeriscono la presenza di solfati di calcio e magnesio. Tuttavia, l’effetto era molto più debole rispetto a Ganimede, che è una luna più grande con un proprio oceano nascosto e un nucleo metallico composto da ferro e nichel.

Nel complesso, le recenti osservazioni e scoperte su Europa forniscono un’ulteriore prova del potenziale di condizioni di sostegno alla vita sulla luna di Giove. Sono necessarie ulteriori esplorazioni e ricerche per svelare i misteri di questo intrigante corpo celeste.

