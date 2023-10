Il potenziale delle vele laser per le missioni precursori su Europa ed Encelado

Le vele luminose, un tipo di veicolo spaziale azionato dalla luce solare, hanno mostrato un immenso potenziale nel ridurre i costi dell’esplorazione spaziale e nell’estendere la nostra portata. Sebbene le vele luminose siano state testate con successo in piccole missioni satellitari, il loro utilizzo nei veicoli spaziali interplanetari è limitato a causa della loro dipendenza dalla luce solare per l’energia. Tuttavia, un nuovo articolo suggerisce che le vele laser potrebbero essere potenziate con potenti laser per esplorare destinazioni come le lune ghiacciate Europa ed Encelado, note per il loro potenziale di ospitare la vita.

I ricercatori propongono di utilizzare vele laser, che utilizzano l’energia diretta dei laser, per consentire alle vele laser di viaggiare ulteriormente nel Sistema Solare. Ritengono che la tecnologia delle vele laser potrebbe essere impiegata come missioni precursori per indagare sugli oceani sotterranei di Europa ed Encelado, che sono considerati promettenti obiettivi astrobiologici. Campionando la chimica dei pennacchi emessi da queste lune, gli scienziati otterrebbero preziose informazioni sulla loro potenziale abitabilità.

Sebbene i veicoli spaziali con vela laser abbiano limitazioni in termini di decelerazione e inserimento in orbita, hanno il vantaggio di essere più semplici ed economici rispetto ad altri progetti di veicoli spaziali. Le vele laser possono controllare il proprio assetto, come dimostrato dalla navicella spaziale giapponese IKAROS, che ha utilizzato la riflettività controllabile per alterare la propria traiettoria. Sebbene non possano entrare in orbita attorno a Europa ed Encelado, possono eseguire sorvoli ravvicinati, rendendoli adatti per missioni precursori.

Il successo delle missioni di vele laser su Europa ed Encelado dipende dallo sviluppo dei laser GigaWatt, che sono attualmente in fase di ricerca ma ancora fuori portata. Con laser così potenti, gli autori stimano che una navicella spaziale a vela laser potrebbe raggiungere Europa entro 1-4 anni di viaggio ed Encelado entro 3-6 anni.

Tuttavia, la costruzione di laser GigaWatt presenta sfide significative, poiché sono abbastanza potenti da causare distruzione se puntati sulla Terra. Inoltre, potrebbe essere necessario costruire infrastrutture per tali laser in ambienti estremi, come l’Artico o l’Antartico, per una missione su Encelado. Le implicazioni della creazione di infrastrutture energetiche in queste località rimangono incerte.

La fattibilità delle missioni con vela laser è influenzata da specifiche finestre di lancio che dipendono dalla posizione della Terra e delle lune bersaglio, nonché dalla velocità del veicolo spaziale facilitata dai laser. Le velocità minime di incontro variano per ciascuna luna, poiché sono determinate dalla massa e dalle relazioni gravitazionali delle lune con i rispettivi pianeti.

I viaggi spaziali sono complessi e le vele laser introducono ulteriore complessità. Le finestre di lancio, le velocità minime e le destinazioni sono fattori interconnessi che devono essere attentamente considerati nella pianificazione della missione. Poiché Europa ed Encelado sono obiettivi chiave nella ricerca della vita, le missioni dei precursori delle vele laser offrono una strada promettente per esplorare ulteriormente questi mondi intriganti. L’Agenzia spaziale europea (ESA) e la NASA sono attivamente coinvolte nelle missioni per indagare su queste lune e l’uso di vele laser potrebbe potenziare questi sforzi esplorativi.

Definizioni:

Vela laser: una navicella spaziale spinta dalla luce solare che utilizza una grande vela riflettente per sfruttare la quantità di moto dei fotoni.

Missione precursore: una missione iniziale che apre la strada a missioni future conducendo indagini preliminari essenziali.

Laser GigaWatt: un laser con una potenza di miliardi di watt, in grado di fornire energia diretta per spingere un veicolo spaziale.

