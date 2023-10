Il telescopio spaziale Euclid riscontra problemi con il sensore di guida precisa

Il telescopio spaziale Euclid dell'Agenzia spaziale europea (ESA), lanciato a luglio, sta affrontando sfide durante la fase di messa in servizio a causa di problemi con il suo sensore di guida fine. Il sensore, che aiuta il telescopio a posizionarsi agganciandosi a stelle specifiche, a intermittenza non riesce ad agganciarsi alle stelle, rendendo difficile per il telescopio orientarsi correttamente.

I dati del Fine Guidance Sensor sono cruciali per il sistema di controllo dell'assetto e dell'orbita del veicolo spaziale, che garantisce che il telescopio rimanga nell'orientamento corretto. Poiché il sensore non funziona come previsto, la fase di messa in servizio della missione Euclid è stata prolungata per indagare e risolvere il problema.

La missione Euclid mira a esplorare la composizione e l'evoluzione dell'Universo oscuro. Il telescopio spaziale osserverà miliardi di galassie in un terzo del cielo, fino a 10 miliardi di anni luce di distanza, per creare una mappa dettagliata della struttura su larga scala dell'Universo nello spazio e nel tempo.

Studiando l'espansione dell'Universo e la formazione delle strutture, Euclid fornirà approfondimenti sulla natura dell'energia oscura, della materia oscura e sul ruolo della gravità. La missione prevede sforzi di collaborazione da parte di vari team del cuore tecnico dell'ESA (ESTEC), del controllo della missione (ESOC), del Centro Astronomico (ESAC) e dell'industria.

Il direttore delle operazioni di Euclid, Andreas Rudolph, ha espresso gratitudine verso i team per il loro impegno nel risolvere il problema, affermando che i test iniziali con il software aggiornato sembrano promettenti. I team hanno sviluppato una soluzione software e l'hanno applicata con successo a una versione di prova della navicella spaziale al controllo della missione. La correzione è stata ora inviata al telescopio vero e proprio e ulteriori test determineranno se risolve il problema del sensore di guida.

Il Project Manager di Euclid, Giuseppe Racca, ha sottolineato che la fase di verifica delle prestazioni con immagini scientifiche fornirà certezza sulla precisione di puntamento del telescopio. Pur rimanendo cautamente ottimisti, i team sperano che l'aggiornamento del software porti a un riavvio positivo della fase di verifica delle prestazioni.

