La missione Euclid supera i problemi della navigazione e inizia la fase di test finale

La missione Euclid dell'ESA, lanciata il 1 luglio 2023, ha risolto con successo i suoi problemi di navigazione e sta ora entrando nella fase di test di verifica delle prestazioni. La missione ha lo scopo di osservare l'Universo e misurarne l'espansione nel tempo.

Euclid ha incontrato un ostacolo quando il suo Fine Guidance Sensor (FGS) non è riuscito a agganciare le stelle guida. Tuttavia, grazie ad una patch del software, il team della missione è riuscito a risolvere questo problema e ad aggiornare il programma di osservazione del telescopio. Una volta risolti i problemi di navigazione, Euclid sarà ora sottoposto alla fase finale di test, nota come verifica delle prestazioni, in piena “modalità scientifica”.

La missione inizierà quindi la sua missione di sei anni, durante la quale fornirà immagini e spettri dettagliati dell'Universo, guardando indietro di 10 miliardi di anni. Questi dati verranno utilizzati per creare un’indagine completa di un terzo del cielo e per misurare l’influenza della materia oscura e dell’energia oscura.

La missione Euclid è dotata del Fine Guidance Sensor (FGS), un nuovo strumento che si basa su sensori ottici per acquisire immagini del cielo e determinare il posizionamento del telescopio. L'FGS utilizza le stelle osservate dalla missione Gaia dell'ESA per scopi di navigazione.

Tuttavia, i raggi cosmici, le eruzioni solari, la luce solare diffusa e i raggi X possono interferire con le osservazioni del telescopio, causando falsi segnali o artefatti. Questi falsi segnali erano più numerosi delle stelle vere nel campo visivo del telescopio, con il risultato che l'FGS non riusciva a navigare in modo accurato.

Per risolvere questo problema, il team della missione ha sviluppato una patch software, che è stata testata su un modello elettrico di Euclid e su un simulatore prima di essere implementata in orbita. I risultati sono stati positivi e la navicella spaziale ora sta identificando con successo le stelle per la navigazione.

La missione principale di Euclid è osservare l'espansione cosmica e studiare due delle questioni più impegnative della cosmologia moderna: la materia oscura e l'energia oscura. Attraverso misurazioni precise di miliardi di galassie nel corso di miliardi di anni, Euclid fornirà una visione 3D della distribuzione della materia oscura e mapperà l'evoluzione della struttura su larga scala dell'Universo. Ciò consentirà agli scienziati di testare la relatività generale su scala cosmica e potenzialmente di risolvere le discrepanze nei nostri attuali modelli cosmologici.

Il successo della fase di messa in servizio della missione Euclid è stato elogiato da Carole Mundell, direttrice scientifica dell'ESA. Una volta risolti i problemi di navigazione, si prevede che Euclid rivoluzionerà la nostra comprensione dell’Universo oscuro.

Fonte:

–ESA