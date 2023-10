La navicella spaziale Euclid supera l'errata identificazione cosmica per indagare sull'universo oscuro

By

La navicella spaziale Euclid dell'Agenzia spaziale europea (ESA) è riuscita a localizzare le sue stelle guida, che aveva perso a causa di un'errata identificazione cosmica. Questo sviluppo rimette Euclide sulla buona strada per indagare i misteri della materia oscura e dell’energia oscura. La materia oscura, che costituisce l’85% della materia presente nell’universo, è invisibile, mentre l’energia oscura è responsabile dell’espansione accelerata del cosmo.

Dopo il lancio avvenuto il 1° luglio, Euclid ha raggiunto il punto 2 di Lagrange, un punto gravitazionalmente stabile nel sistema Terra-Sole, dove ha riscontrato un problema. Il sensore di guida fine della navicella ha avuto difficoltà a trovare le stelle guida, cruciali per la navigazione e per puntare con precisione aree specifiche del cielo.

Il problema era causato dai raggi cosmici emessi dal sole durante i periodi di elevata attività solare, che interferivano con la funzionalità del sensore di guida fine. Inoltre, la luce diffusa dal sole e i raggi X solari hanno ulteriormente disturbato le operazioni della navicella. Di conseguenza, Euclid non è riuscito a identificare i modelli stellari richiesti per la navigazione, risultando in artefatti e osservazioni imprecise.

Nell'ambito della fase di commissioning, il team di controllo missione dell'ESA ha lavorato instancabilmente per risolvere queste sfide tecniche. Hanno sviluppato una patch software che è stata testata su un modello di Euclid prima di applicarla al vero veicolo spaziale. Dopo 10 giorni di test e aggiornamenti in orbita, il sensore di guida di precisione ora funziona come previsto e le stelle guida sono state nuovamente localizzate.

Una volta risolti questi problemi, Euclid è pronta a riprendere la fase di verifica delle prestazioni, che si concluderà a fine novembre. Durante questa fase verranno condotti i test finali prima che Euclid possa intraprendere la sua missione per indagare sull'universo oscuro. Euclid esplorerà un terzo del cielo sopra la Terra, mappando modelli 3D delle galassie in un arco di 10 miliardi di anni. In tal modo, mira a svelare il ruolo della materia oscura e dell’energia oscura nell’evoluzione dell’universo.

L’esito positivo di questi test apre la strada a Euclid per rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo oscuro e fornire preziose informazioni su questi misteri cosmologici.