L'Unione Europea lancia tre nuove missioni spaziali per testare le tecnologie prima della commercializzazione

L’Unione Europea (UE) ha recentemente lanciato tre nuove missioni di dimostrazione e validazione in orbita come parte del programma di ricerca Orizzonte 2020. Queste missioni mirano a eseguire test su varie tecnologie prima che vengano commercializzate.

Le missioni di dimostrazione e validazione in orbita, note anche come missioni IOD o IOV, sono state lanciate utilizzando il lanciatore del volo Vega VV23 dallo spazioporto dell'Agenzia spaziale europea nella Guyana francese. Le missioni consistono in un totale di sei satelliti e nove esperimenti che metteranno alla prova tecnologie con un'ampia gamma di applicazioni.

Supportate dall'Agenzia spaziale europea (ESA), queste missioni consentono di condurre esperimenti nello spazio per convalidare le tecnologie in ambienti spaziali reali. Questo processo, noto come patrimonio di volo, è cruciale sia per scopi scientifici che commerciali. Costituisce il passaggio finale prima che queste tecnologie possano essere introdotte sul mercato.

Il lancio di queste missioni dimostra il ruolo attivo dell'UE nello spazio e il suo impegno a sostenere l'innovazione e i progressi tecnologici. Il commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato che il lancio consentirà di testare l'innovazione e le nuove tecnologie nello spazio, migliorando in definitiva la competitività dell'Europa nel settore spaziale.

Le tre missioni andranno a beneficio di sei paesi europei. Syndeo-1 e Syndeo-2, implementati dalla società aerospaziale olandese ISISspace, coinvolgono sette esperimenti che coprono vari temi come la scienza spaziale, la tecnologia, la propulsione e la gestione del traffico spaziale. Queste missioni ricevono il sostegno di università e piccole e medie imprese in Belgio, Spagna, Francia e Repubblica ceca.

ESTCube-2, sviluppato da un gruppo di studenti spaziali dell'Università di Tartu in Estonia, mira a dimostrare il deorbiting con la tecnologia del freno al plasma e qualificare una piattaforma nanosatellitare per lo spazio profondo per missioni future che utilizzerà la vela eolica solare elettrica.

ANSER, creato dall'Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial in Spagna, si concentra sullo studio e sul monitoraggio della qualità dell'acqua nelle riserve della penisola iberica utilizzando tecniche spettrometriche e un cluster di cubesat in orbita terrestre bassa.

Il lancio di queste missioni spaziali da parte dell'UE evidenzia il suo impegno nel colmare il divario tra lo sviluppo tecnologico e la commercializzazione. Testando queste tecnologie in orbita, ne garantisce la disponibilità per il posizionamento sul mercato, promuovendo l’innovazione, la conoscenza scientifica e la competitività dell’industria spaziale europea.

