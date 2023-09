Sorgono preoccupazioni etiche nell’integrazione del tessuto cerebrale e dell’intelligenza artificiale

L’integrazione del tessuto cerebrale con l’intelligenza artificiale (AI) sta diventando una realtà, sollevando questioni etiche. Sebbene questa combinazione abbia il potenziale per migliorare i sistemi umani compromessi, ci sono preoccupazioni circa l’interferenza della tecnologia nel corso della natura. Questa integrazione definisce la quarta rivoluzione industriale in medicina post-COVID-19.

La tecnologia AI inizialmente si concentrava sull’analisi visiva nei laboratori medici, estraendo dati quantitativi da immagini mediche. Tuttavia, la discussione sulla tecnologia dell’intelligenza artificiale che utilizza chip di memoria nella materia cerebrale sta guadagnando popolarità tra i ricercatori.

La crescita del tessuto cerebrale nei laboratori segue un processo specifico, ma combinarlo con l’intelligenza artificiale sta aprendo nuove possibilità nella ricerca medica. Gli organoidi del cervello umano, noti anche come HBO, sono entità biologiche tridimensionali coltivate in laboratorio per replicare la struttura e le funzioni del cervello umano adulto. Sebbene gli HBO siano stati originariamente sviluppati per la ricerca clinica, ora vengono studiati per i potenziali usi dell’intelligenza artificiale nel miglioramento mentale e fisico.

Fondamentale è anche l’uso di chip di memoria combinati con l’intelligenza artificiale nelle reti neurali artificiali basate sui tessuti cerebrali. Questo approccio mira a simulare i meccanismi di elaborazione, memorizzazione e recupero delle informazioni del cervello. Le reti neurali artificiali hanno il potenziale per risolvere problemi del mondo reale in vari settori.

Nonostante i progressi in queste tecnologie, persistono preoccupazioni etiche. L'impatto sui soggetti del test, come le scimmie, solleva considerazioni etiche. Tuttavia, gli scienziati continuano a esplorare le possibilità di integrare l’intelligenza artificiale con la materia cerebrale. In recenti esperimenti, i ricercatori hanno combinato con successo la tecnologia AI con gli HBO, creando un dispositivo in grado di leggere l’attività cerebrale e stimolarla con segnali elettrici. Questo HBO potenziato ha imparato a giocare a un videogioco in soli cinque minuti.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale e del tessuto cerebrale apre nuove possibilità per i modelli di reti neurali. Modellando i segnali di picco tra i neuroni nelle loro reti, i ricercatori possono imitare le attività cerebrali e studiare le reti neurali in un contesto biologico. Questi progressi hanno implicazioni per campi come la robotica, le interfacce cervello-macchina e la scoperta di farmaci.

Tuttavia, le questioni morali che circondano la combinazione di HBO, intelligenza artificiale e corpo umano non possono essere ignorate. Il cervello è un organo complesso e interferire con i suoi processi naturali solleva preoccupazioni sull’alterazione del “disegno di Dio”. L’obiettivo di riprodurre la coscienza umana e svelarne i misteri solleva anche dilemmi etici.

In conclusione, l’integrazione di HBO e intelligenza artificiale ha un potenziale immenso ma deve essere regolamentata entro i confini medici e legali. Dovrebbe concentrarsi sulle cure mediche piuttosto che esclusivamente sul miglioramento mentale, soprattutto per gli individui senza condizioni di salute preesistenti. Gli organismi di regolamentazione svolgono un ruolo cruciale nel garantire lo sviluppo e l’implementazione responsabile di queste tecnologie.

Fonte:

– Dr. Theodore Karasik, consulente senior di Gulf State Analytics a Washington