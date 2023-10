L'ascesa del bioinformatica: esplorazione delle potenzialità e considerazioni etiche

By

L’emergere del bioinformatica, una tecnologia che utilizza parti biologiche come hardware nei dispositivi computazionali, segna un passo rivoluzionario nel campo della tecnologia. Un team internazionale di specialisti, in collaborazione con i creatori di DishBrain, un dispositivo composto da cellule cerebrali vive che ha imparato a giocare al gioco Pong, sta esortando la società a fermarsi, comprendere e sfruttare in modo responsabile la potenza di questa nuova tecnologia.

Le dimensioni etiche del bioinformatica sollevano importanti questioni filosofiche sulla coscienza e sulla vita umana. Il concetto di ciò che è considerato “cosciente” nel contesto della tecnologia odierna rimane in gran parte irrisolto. Diverse descrizioni di coscienza o intelligenza comportano implicazioni diverse per i sistemi intelligenti basati sulla biologia. La capacità di soffrire, piuttosto che il ragionamento o la parola, può essere un fattore più rilevante quando si considera lo status morale di questi sistemi.

Le potenziali applicazioni del bioinformatica vanno oltre la creazione di macchine intelligenti. Ad esempio, DishBrain ha il potenziale per migliorare la nostra comprensione di malattie come l’epilessia e la demenza. Utilizzando linee cellulari più diversificate, i futuri modelli di screening farmacologico potrebbero essere più rappresentativi dei pazienti del mondo reale, portando a uno sviluppo farmacologico più rapido e migliore.

Inoltre, le implicazioni ambientali del bioinformatica sono profonde. L’informatica tradizionale basata sul silicio consuma quantità significative di energia, mentre il cervello umano funziona con soli 20 watt. Esplorando alternative di bioinformatica per le attività di lavorazione, note per la loro efficienza energetica, l’industria IT può contribuire a ridurre le emissioni di carbonio.

Questo campo del bioinformatica apre nuove possibilità per i progressi tecnologici sollevando al contempo importanti considerazioni etiche. Richiede un esame attento e un approccio responsabile per garantire che questa tecnologia sia ricercata e applicata in modo etico e sostenibile.

