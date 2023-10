ESTCube-2: il prossimo satellite dell'Estonia con obiettivi ambiziosi

ESTCube-2, un satellite grande quanto una scatola di scarpe sviluppato e costruito da studenti universitari dell'Università di Tartu, volerà presto a bordo del lanciatore europeo Vega VV23. Questo piccolo satellite ha obiettivi ambiziosi, tra cui lo svolgimento di indagini sulla vegetazione estone e la dimostrazione della tecnologia del “freno al plasma” in orbita.

La tecnologia del freno al plasma, nota anche come vela elettrica (E-sail), è un metodo senza propulsione per esplorare il sistema solare. Sviluppata da Pekka Janhunen, la vela elettrica utilizza la carica elettrostatica per respingere i protoni del vento solare, guadagnando così slancio. Nel caso di ESTCube-2, il freno al plasma è costituito da una lunga linea di alluminio intrecciata che si carica, creando una resistenza elettrostatica nella ionosfera. Questa resistenza causerà il decadimento dell'orbita del satellite, portando infine alla deorbita.

I freni al plasma offrono una soluzione economica e leggera per rimuovere i satelliti dall'orbita al termine delle loro missioni. Il design del microtether di ESTCube-2, con fili ridondanti, riduce il rischio di rottura nello spazio a causa di micrometeoriti o altri pericoli.

Oltre a testare il freno al plasma, ESTCube-2 trasporta microcamere costruite dagli studenti per osservare la vegetazione estone e un carico utile di materiali per indagare sugli effetti corrosivi dell’“ossigeno atomico” presente nella parte superiore dell’atmosfera. Include anche una radio definita dal software per i test dei radioamatori.

ESTCube-2 farà parte dello Small Spacecraft Mission Service di Vega, un servizio di rideshare per piccoli satelliti. È stato selezionato attraverso il programma In-Orbit Demonstration/In-Orbit Validation della Commissione Europea, che consente il primo test orbitale di nuove tecnologie.

La missione è il risultato di otto anni di lavoro di sviluppo da parte del team ESTCube-2 e coinvolge oltre 600 studenti di vari livelli di studio. Il satellite è dotato di un motore di distribuzione più forte e robusto, che risolve il problema del motore che affliggeva il suo predecessore, ESTCube-1.

In caso di successo, la tecnologia del freno al plasma di ESTCube-2 potrebbe aprire la strada a un’efficiente deorbitazione dei satelliti e contribuire a ripulire l’ambiente dell’orbita terrestre bassa. Una missione di follow-up chiamata ESTCube-LuNa è in fase di progettazione per testare la tecnologia della vela elettronica oltre l’orbita terrestre per la propulsione nello spazio profondo.

Fonte:

– Università di Tartu

– Agenzia spaziale europea (ESA)