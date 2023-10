Il satellite ESTCube-2 dell'Estonia per dimostrare la tecnologia del freno al plasma

By

ESTCube-2, il nuovo satellite dell'Estonia, si sta preparando per il lancio con un'ambiziosa missione volta a dimostrare l'efficacia della tecnologia dei freni al plasma nel deorbitare i satelliti e ridurre i detriti spaziali. Oltre a questa dimostrazione innovativa, ESTCube-2 utilizzerà per la prima volta anche la tecnologia della vela elettrica (e-sail).

Sviluppata da Pekka Janhunen dell'Istituto Meteorologico Finlandese, l'e-sail è un meccanismo senza propellente per esplorare il Sistema Solare. La vela elettronica del satellite è costituita da una linea di alluminio intrecciata lunga 50 metri composta da fili di 50 micrometri, non più grandi di un capello umano medio.

Nell’orbita terrestre bassa, il cavo carico respingerà il plasma nella ionosfera, creando un effetto frenante che rallenta il satellite. Di conseguenza, la gravità della Terra può trascinarla più in profondità nell'atmosfera, dove la resistenza atmosferica alla fine la farà bruciare. Si prevede che l’intero processo richiederà meno di due anni.

In caso di successo, questa missione dimostrerà il rapporto costo-efficacia e l’efficienza della tecnologia dei freni al plasma nella deorbitazione dei satelliti dopo la loro vita utile. Il design del microtether di ESTCube-2 fornisce ulteriore ridondanza con due fili collegati paralleli e due a zig-zag, riducendo il rischio di spezzarsi nello spazio a causa di micrometeoriti o altri pericoli.

ESTCube-2 è un CubeSat a tre unità, un satellite a basso costo composto da unità box-size da 10 cm. È stato progettato e costruito da un team di studenti volontari dell'Università di Tartu in Estonia, con la supervisione dell'Osservatorio di Tartu.

Oltre alla sua missione di deorbitazione, ESTCube-2 esaminerà anche la vegetazione estone, indagherà sugli effetti corrosivi dell’ossigeno atomico su 16 materiali diversi e trasmetterà una radio definita dal software per test radioamatoriali.

Questo satellite segue il precedente tentativo dell'Estonia, ESTCube-1, che non riuscì a dispiegare un carico utile e-sail nel 2013. Il team ESTCube-2 ha dedicato otto anni per sviluppare il satellite e avere un'altra opportunità di testare il rivoluzionario concetto di propulsione e-sail in orbita.

Una volta lanciato, ESTCube-2 sarà trasportato a bordo del volo Vega VV23 dell'Agenzia spaziale europea dallo spazioporto della Guyana francese. Questa missione segna il primo passo verso l’utilizzo della tecnologia dei freni al plasma nell’esplorazione spaziale e il potenziale per la propulsione nello spazio profondo in futuro.

