Lanciati due satelliti all'avanguardia per migliorare l'osservazione della Terra e la tecnologia spaziale

L’Agenzia spaziale europea ha annunciato il successo del lancio di due satelliti all’avanguardia, THEOS-2 e Triton, che miglioreranno considerevolmente le nostre capacità di osservazione della Terra e faranno avanzare la tecnologia spaziale. Oltre a questi satelliti principali, durante la stessa missione è stato schierato anche un gruppo di satelliti secondari, tra cui gli innovativi CubeSat, ampliando ulteriormente la nostra comprensione del nostro pianeta e oltre.

THEOS-2, o satellite Thailandia Earth Observation System-2, è uno sforzo di collaborazione tra Airbus e l'Agenzia tailandese per lo sviluppo di geoinformatica e tecnologia spaziale. Questo satellite di osservazione, il più grande dei due della sua serie, svolgerà un ruolo cruciale nel fornire informazioni vitali al Ministero dell'Agricoltura tailandese. Fornirà dati sulle risorse idriche, sui modelli meteorologici e sull'uso del territorio, consentendo decisioni informate di pianificazione e gestione per il settore agricolo del paese.

Triton, precedentemente noto come FORMOSAT-7R, segna una pietra miliare significativa per l'Agenzia spaziale di Taiwan (TASA). Questo satellite si concentrerà sulla raccolta dei segnali che rimbalzano sulla superficie del mare per calcolare i campi del vento sugli oceani del mondo. I dati raccolti saranno condivisi con l'Amministrazione meteorologica centrale di Taiwan, contribuendo notevolmente all'accuratezza delle previsioni sull'intensità dei tifoni e prevedendone le traiettorie.

Sia THEOS-2 che Triton sono stati dispiegati in orbite eliosincrone, assicurando che passassero costantemente sulle stesse posizioni della Terra alla stessa ora ogni giorno. Questo posizionamento consente osservazioni precise e affidabili nel tempo, fornendo informazioni preziose per varie applicazioni.

La missione di lancio ha utilizzato il veicolo di lancio Vega dell'ESA, noto per la sua capacità di posizionare satelliti di medie dimensioni in orbite polari terrestri basse. Oltre ai satelliti principali, era previsto il dispiegamento di dieci satelliti secondari più piccoli. È stata ricevuta la conferma per otto di questi satelliti, mentre i restanti due sono in attesa di conferma.

Questi satelliti secondari includono Proba-V Companion CubeSat, che condurrà osservazioni globali della vegetazione per fornire dati preziosi per l’analisi della copertura del suolo e della vegetazione. Il CubeSat PRETTY (Passive REflecTomeTry and Dosimetry) dimostrerà la sua capacità di misurare il ghiaccio marino e altri parametri utilizzando i segnali del sistema di navigazione globale che rimbalzano sulla Terra.

Inoltre, i CubeSat ∑yndeo-1 e ∑yndeo-2 sono dotati di tecnologie innovative, come un jet pack al plasma e uno strumento magnetico ultrasensibile. Questi satelliti sono fondamentali per testare tecnologie spaziali all'avanguardia, alcune delle quali verranno utilizzate nella futura costellazione LISA dell'ESA per il rilevamento delle onde gravitazionali.

Inoltre, il contributo dell'Estonia alla missione è il satellite ESTCube-2, un satellite delle dimensioni di una scatola di scarpe che esaminerà la vegetazione estone e condurrà test in orbita di un cavo "e-sail" per ridurre i detriti spaziali. Infine, i sistemi avanzati di nanosatelliti per la ricerca sull’osservazione della Terra (ANSER) sono costituiti da tre CubeSat che lavorano insieme per fornire preziose informazioni sul contenuto dei corpi idrici, compresi i livelli di inquinamento e la presenza di microrganismi dannosi.

Questi satelliti appena lanciati rappresentano un progresso significativo nella nostra capacità di monitorare vari aspetti della Terra, dalla pianificazione agricola in Tailandia alla previsione dei tifoni a Taiwan e ai test tecnologici all’avanguardia nello spazio. Quando questi satelliti inizieranno le loro missioni, promettono di espandere la nostra comprensione del nostro pianeta e dell’universo al di là.

Definizioni:

1. CubeSat: un piccolo satellite dal design a forma di cubo che misura tipicamente 10 centimetri su ciascun lato.

2. Orbita eliosincrona: un'orbita in cui un satellite passa sopra gli stessi punti sulla Terra alla stessa ora solare locale, consentendo solitamente condizioni di osservazione coerenti.

3. Onda gravitazionale: un disturbo nel tessuto dello spaziotempo causato dall'accelerazione di corpi celesti massicci, come la fusione di buchi neri o stelle di neutroni.

Fonte:

– L’Agenzia spaziale europea. (Nessun URL disponibile)

– Airbus

– Agenzia per lo sviluppo della geoinformatica e della tecnologia spaziale della Thailandia

– Agenzia spaziale di Taiwan