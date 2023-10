Arianespace lancia con successo 12 satelliti in orbita tramite il razzo Vega

By

Arianespace ha consegnato con successo 12 satelliti nell'orbita terrestre bassa attraverso il lancio di un razzo Vega dallo spazioporto nella Guyana francese domenica notte. Il lancio ha comportato la separazione del satellite di osservazione ottica tailandese, THEOS-2, e del satellite meteorologico di Taiwan, Triton. Successivamente, il razzo ha rilasciato altri dieci cubesat da parte dei clienti, inclusa la Commissione Europea.

Questo lancio è stato il secondo tentativo di Arianespace, dopo che il lancio precedente, avvenuto il 6 ottobre, era stato annullato a causa di una misurazione che superava la soglia massima durante il conto alla rovescia. Dopo il successo del lancio, THEOS-2, prodotto da Airbus per l'Agenzia thailandese per lo sviluppo di geoinformatica e tecnologia spaziale (GISTDA), opererà insieme a THEOS-2A per fornire preziose informazioni sulle risorse idriche, meteorologiche e terrestri al Ministero dell'Agricoltura tailandese.

Triton, d'altro canto, raccoglierà dati sui campi eolici sull'oceano per l'Amministrazione meteorologica centrale di Taiwan, consentendo previsioni più accurate sui tifoni. I dati raccolti saranno condivisi con la comunità meteorologica globale.

Vega, che effettua lanci satellitari dal 2012, viene definito il “piccolo lanciatore” dell’Agenzia spaziale europea (ESA). Eccelle nel posizionare satelliti di medie dimensioni in orbite polari terrestri basse, ideali per missioni scientifiche e di osservazione della Terra. In confronto, Vega-C, l'altro lanciatore dell'ESA, è attualmente a terra mentre gli ingegneri indagano sulla riprogettazione del suo ugello guasto.

Tra i satelliti lanciati figurano tre cubesat della Commissione Europea. Uno di questi, l'ESTCube-2 dell'Estonia, è un satellite grande quanto una scatola di scarpe sviluppato da studenti universitari. In caso di successo, diventerà la prima dimostrazione in orbita della tecnologia del freno al plasma, consentendo al veicolo spaziale di manovrare ed evitare i detriti spaziali utilizzando un sistema di vela elettrica senza propellente. Questo innovativo sistema frenante si basa su un cavo carico costituito da linee di alluminio intrecciate, ciascuna lunga 30 metri e sottile come un capello umano.

Definizioni:

– Cubesat: piccoli satelliti di dimensioni standardizzate (solitamente 10x10x10 cm) progettati per la ricerca spaziale e scopi didattici.

– Commissione Europea: il ramo esecutivo dell’Unione Europea responsabile della proposta legislativa e dell’attuazione delle decisioni.

– Orbita terrestre bassa: la regione dello spazio entro circa 2,000 chilometri sopra la superficie terrestre in cui orbitano i satelliti e dove si svolgono la maggior parte dei voli spaziali umani.

– Ionosfera: la parte dell'atmosfera superiore della Terra, da circa 60 chilometri a 1,000 chilometri di altitudine, dove esistono ioni ed elettroni liberi a causa della radiazione solare e cosmica.